Trump\'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir

ABD Başkanı Donald Trump, "canavar" olarak nitelendirdiği nükleer silahların insanlık için en büyük tehdit olduğunu ve yarın kolayca "dünyanın sonunu getirebileceği" konusunda uyardı.

TRUMP'TAN SERT UYARI

Trump, Rusya ve Çin ile silah kontrolü görüşmelerini yeniden başlatma çabalarının bir parçası olarak nükleer silah stoklamanın tehlikelerinden yakınırken sert bir uyarıda bulundu.

"KAFANIZI MİLLERCE UZAĞA UÇURABİLECEK BÜYÜK CANAVARLAR"

Trump , Fox News'un "Sunday Morning Futures" programında, "En büyük [tehdit], çeşitli ülkelerin raflarında 'nükleer silahlar' adı altında bekleyen, kafanızı millerce, millerce, millerce uzağa uçurabilecek büyük canavarlar" dedi.

"NÜKLEER SİLAHLARA ÇOK PARA HARCIYORUZ"

Rusya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci nükleer silah stokuna sahip olan ABD'nin nükleer silah programına harcadığı para miktarından yakınan Trump "Nükleer silahlara çok para harcıyoruz; yıkım seviyesi hayal edebileceğiniz her şeyin ötesinde" dedi.

Trump "Kullanıldığında muhtemelen dünyanın sonu olacak bir şeye tüm bu parayı harcamak zorunda olmak çok kötü" diye devam etti.