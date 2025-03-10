Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir

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ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silahların insanlık için en büyük tehdit olduğunu ifade ederek "Yarın nükleer bir savaş çıkabilir ve dünyanın sonu gelebilir" dedi.

10.03.2025 15:51  Güncelleme: 16:05
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ABD Başkanı Donald Trump, "canavar" olarak nitelendirdiği nükleer silahların insanlık için en büyük tehdit olduğunu ve yarın kolayca "dünyanın sonunu getirebileceği" konusunda uyardı.

TRUMP'TAN SERT UYARI

Trump, Rusya ve Çin ile silah kontrolü görüşmelerini yeniden başlatma çabalarının bir parçası olarak nükleer silah stoklamanın tehlikelerinden yakınırken sert bir uyarıda bulundu.

"KAFANIZI MİLLERCE UZAĞA UÇURABİLECEK BÜYÜK CANAVARLAR"

Trump , Fox News'un "Sunday Morning Futures" programında, "En büyük [tehdit], çeşitli ülkelerin raflarında 'nükleer silahlar' adı altında bekleyen, kafanızı millerce, millerce, millerce uzağa uçurabilecek büyük canavarlar" dedi.

"NÜKLEER SİLAHLARA ÇOK PARA HARCIYORUZ"

Rusya'nın ardından dünyanın en büyük ikinci nükleer silah stokuna sahip olan ABD'nin nükleer silah programına harcadığı para miktarından yakınan Trump "Nükleer silahlara çok para harcıyoruz; yıkım seviyesi hayal edebileceğiniz her şeyin ötesinde" dedi.

Trump "Kullanıldığında muhtemelen dünyanın sonu olacak bir şeye tüm bu parayı harcamak zorunda olmak çok kötü" diye devam etti.

Trump\'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir

Donald Trump, Güvenlik, Politika, Sözler, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan endişe yaratan sözler: Yarın nükleer savaş çıkabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • AHMET GEZER GEZER:
    Biri bu deliyi durdursun. Bu ne ya dünyada huzur bırakmadı. 20 1 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Haber içeriği ile başlığın ne alakası var? Senin habercilik ahlakın, beniö”m üniversite hayatımdan çok daha kötü :) 5 0 Yanıtla
  • Haydar DEMİRYÜREK:
    keşke ABD yok olsa dünyada ne terör kalır ne iç savaş ne de darbe olur 4 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    yarın dedıgı,bır gun anlamında egıtımsız anca o kadar anlatabılıyor 3 0 Yanıtla
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