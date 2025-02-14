Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım - Son Dakika
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Dünya

Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım

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Daha önce Hamas'a seslenerek, ''Tüm rehineler Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmazsa ateşkes iptal edilsin. Bırakın kıyamet kopsun'' diyen ABD Başkanı Donald Trump, Hamas'ın İsrailli rehineleri bırakacağını açıklamasına rağmen yeni bir tehditte bulundu. Trump, ''Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim'' dedi.

14.02.2025 23:21
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ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın Cumartesi günü öğlene kadar Gazze'de elinde tuttuğu rehinelerin tamamını serbest bırakmaması halinde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini ancak kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi. Trump, "Tüm rehineler Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmazsa, ki bu bence uygun bir zaman, ateşkes iptal edilsin. Bırakın kıyamet kopsun" dedi.

TRUMP'TAN YENİ TEHDİT: SERT BİR TAVIR TAKINACAĞIM

Son olarak Trump, Hamas'ın İsrailli rehineleri bırakacağını açıklamasına rağmen yeni bir tehditte bulundu. Trump "Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim" dedi. Cumartesi gününe işaret edip verdiği son tarihe atıfta bulunan Trump, eğer kalan tüm rehineler öğlene kadar serbest bırakılmazsa Gazze'de cehennem azabı çekileceğini söyledi.

HAMAS SERBEST BIRAKACAĞI ÜÇ REHİNENİN ADINI AÇIKLADI

Gazze'deki ateşkes anlaşmasında krizin aşılmasının ardından Hamas, yarın 369 Filistinli mahkumla takas edilmek üzere serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimlerini sabah saatlerinde açıkladı. Açıklamada, serbest kalacak rehinelerin isimleri Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn olarak ifade edildi. İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Trump: Yarın Gazze\'yle ilgili sert bir tavır takınacağım

Donald Trump, Cumartesi, Politika, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • muzaffer doğan:
    bu turp tam bir o çocuğu seninde sonun elbette gelecek 102 2 Yanıtla
  • ihsan aykut:
    Domuz derisinden post tramp düşmanından dost olmaz vesselam. 32 1 Yanıtla
  • Tatar9515:
    sen bütün liderleri bağlamışın kendine tayyip in tek derdi halkını kandırmak onu da çok güzel yapıyor hepiniz münafıklarla berabersiniz 19 14 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    ulan kefarlar.nasılda birbirine tutkunlar.bölünme islam ülkelerinde. 19 1 Yanıtla
  • Murat Ergin:
    Hiç bir halt yiyemezsin. 9 1 Yanıtla
  • Furkan Kartal:
    bunak sen ne senin tehdidin ne ola adamlar ölümü kurtuluş görüyor sen bunlarla nasıl başa çıkacaksın 7 1 Yanıtla
  • Trabzon:
    İŞİNE BAKSANA SEN SARI FİNO 1 1 Yanıtla
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