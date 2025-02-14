ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın Cumartesi günü öğlene kadar Gazze'de elinde tuttuğu rehinelerin tamamını serbest bırakmaması halinde İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini ancak kararın İsrail'e ait olduğunu söyledi. Trump, "Tüm rehineler Cumartesi günü saat 12.00'ye kadar bırakılmazsa, ki bu bence uygun bir zaman, ateşkes iptal edilsin. Bırakın kıyamet kopsun" dedi.
Son olarak Trump, Hamas'ın İsrailli rehineleri bırakacağını açıklamasına rağmen yeni bir tehditte bulundu. Trump "Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım. İsrail'in ne yapacağından emin değilim" dedi. Cumartesi gününe işaret edip verdiği son tarihe atıfta bulunan Trump, eğer kalan tüm rehineler öğlene kadar serbest bırakılmazsa Gazze'de cehennem azabı çekileceğini söyledi.
Gazze'deki ateşkes anlaşmasında krizin aşılmasının ardından Hamas, yarın 369 Filistinli mahkumla takas edilmek üzere serbest bırakılacak 3 İsrailli rehinenin isimlerini sabah saatlerinde açıkladı. Açıklamada, serbest kalacak rehinelerin isimleri Sasha Alexander Trubnov, Sagi Dekel Han ve Yair Horn olarak ifade edildi. İsrail ile Hamas arasındaki 6'ncı esir takasının yarın gerçekleştirilmesi bekleniyor.
Son Dakika › Dünya › Trump: Yarın Gazze'yle ilgili sert bir tavır takınacağım - Son Dakika
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