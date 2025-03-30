Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

Trump\'tan İran\'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız

ABD Başkanı Donald Trump, nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varmazsa İran'ı ''daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını'' söyledi.

30.03.2025 19:52
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ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik "Nükleer geliştirme konusunda anlaşamazsak daha önce görmedikleri şekilde bombalayacağız" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, nükleer programını "tamamen sona erdirmesini" talep ettikleri İran'ı "ek tarifeyle" tehdit etti.

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİKLERİ ŞEKİLDE BOMBALARIZ"

Nükleer silah geliştirmeme konusunda ABD ile anlaşmaya varılmazsa İran'ı "daha önce hiç görmedikleri şekilde bombalayacaklarını" savunan Trump, ABD'li ve İranlı yetkililerin görüştüklerini dile getirdi.

NE OLMUŞTU?

Fox Business Network'e 7 Mart'ta röportaj veren ABD Başkanı Donald Trump, İran lideri Ali Hamaney'e bir mektup gönderdiğini açıklamıştı. Trump, "Onlara, 'Umarım müzakere edersiniz çünkü askeri olarak girmemiz gerekirse bu korkunç bir şey olacak' diyen bir mektup yazdım." ifadesini kullanmıştı.

Hamaney, 8 Mart'ta yaptığı bir konuşmada, ABD'nin müzakere talebiyle sorunları çözmek değil, kendi taleplerini dayatmak ve tahakküm kurmak istediğini belirterek, İran'ın bunu kabul etmeyeceğini söylemişti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da 11 Mart'ta Trump'ın tehditlerine ilişkin, "Tehdit ettiğin için seninle müzakere etmeyeceğim. Ne halt etmek istersen et." demişti. Son olarak uluslararası basında İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri aracılığında ABD ile dolaylı görüşmeler yapma teklifini değerlendirdiği belirtilmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, 27 Mart'ta Trump'ın, İran lideri Hamaney'e gönderdiği mektuba cevabı Umman üzerinden ilettiklerini bildirmişti.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a: Anlaşmaya varılmaz daha önce görmedikleri şekilde bombalarız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Emir Arslan:
    kendini bir şey sanan akılsızın teki 43 2 Yanıtla
  • Flankes0107:
    it iti ısırmaz boşuna havlamayin 36 2 Yanıtla
  • k K:
    dunda lideri budur iste bizim saraydaki degil 8 22 Yanıtla
  • Omer Kendi:
    bu adam biraz hava civa gibi 27 1 Yanıtla
  • Burhan Kırac:
    Ağzında salyası akan köpek kuduz olmuştur artık / nafile mutlaka ölecektir / kimi ısırsam diyor dur da/ dişleri de kalmamış salyası ile pislik içinde ölecek hala havlıyor ....der atalarımız.... 21 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bunun işi her gün bir ülkeyi tehdit etmek boş bir adam şantaj 19 0 Yanıtla
  • Osman Gültas:
    Bu adam bence çok fazla aksiyon filmleri izliyor. 13 1 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    İşiniz gücünüz yalan dolan Siz imanla kardeşsiniz 6 2 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    MÜPTEZEL... KENDİNİ BİSEY SANİYOR.. SONUNU HAZİRLİOAUN İNŞALLAH 5 0 Yanıtla
  • Eren Türkmen:
    Bu nası cümle lan:) 4 0 Yanıtla
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