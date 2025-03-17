Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

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ABD'nin Yemen'de Husilere yönelik saldırıları devam ederken, Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. ABD Başkanı Trump, Husilere destek vermekle suçladığı İran'ı açık açık tehdit ederek, "Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız. Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek." dedi.

17.03.2025 18:47
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ABD Başkanı Donald Trump, Husiler tarafından yapılan saldırılardan İran'ın sorumlu tutulacağını belirterek, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yemen'deki Husilere askeri harekat emri vermesinin ardından bölgede gerilim bir kez daha tavan yaptı. ABD ordusu havadan ve denizden Husilere yönelik saldırılarını sürdürürken, Trump'tan bir açıklama daha geldi.

TRUMP: HUSİLERİN HER SALDIRISINDAN İRAN'I SORUMLU TUTACAĞIZ

ABD Başkanı Trump, İran'ı açık açık tehdit etti. Husilerin her saldırısından İran'ı sorumlu tutacaklarını söyleyen Trump, "Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek. İran sonuçlarına katlanacak ve bu sonuçlar korkunç olacak" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARIN TAMAMI İRAN'DAN KAYNAKLANMAKTA"

Yemen halkının Husilerden nefret ettiğini ifade eden Trump, "Yemen'de üslenmiş uğursuz gangsterler ve haydutlar olan Husiler tarafından gerçekleştirilen yüzlerce saldırının tamamı İran'dan kaynaklanmakta" dedi. Trump, İran'ın hala Husileri kontrol ettiğini, İran'ın Husilere silah, para ve istihbarat desteği sağladığını söyledi.

TRUMP'IN YEMEN TALİMATI

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiğini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacağını belirtmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yaptığı açıklamada, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirmişti. İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana'nın da arasında yer aldığı bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü, 98 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Trump\'tan İran\'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız

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Son Dakika Dünya Trump'tan İran'a tehdit: Husilerden atılacak her kurşundan sizi sorumlu tutacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ahmet Çak:
    Turp amca hadi şu iran,ıda ilhak ette seninle komişi olalım 6 36 Yanıtla
  • cuneyt Derse:
    it oli senin husilere atıgın her mermi kimden sorumlu tutulacak 25 3 Yanıtla
  • Tuna Han:
    İran'dan sonra hedef ülkemiz acilen bu iktidar değişmesi gerekiyor yoksa iş işten geçtikten sonra Atatürk gelse kurtaramaz bizi durum içler acısı 9 16 Yanıtla
  • ismail:
    adam yürek yemiş 8 6 Yanıtla
  • tayman1971:
    hadi bakalım iyi olan kazansın nereye saldıracaklarını şaşırdılar 2 11 Yanıtla
  • 34ts6665:
    sıra bize ne zaman gelecek acaba. ama d0nya liderinin bü kınamasına bakar abd 7 2 Yanıtla
  • 6490203:
    gay mısın be abi 3 5 Yanıtla
  • ayşe onat:
    hoşt kendi başını ye 3 0 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    habere bak ingilterenin baskenti sana yazmislar 2 0 Yanıtla
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