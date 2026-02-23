Trump\'tan Meksika\'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Meksika'da ülkenin en büyük karteli El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarla ilgili açıklama yapan Trump, "Meksika, karteller ve uyuşturucuya yönelik mücadelesini artırmalı" ifadelerini kullandı.

TRUMP: MEKSİKA KARTELLERLE MÜCADELESİNİ ARTIRMALI

Meksika'da ülkenin en büyük karteli ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun CIA'in istihbarat desteğiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar kızıştı. Kartel üyeleri ülkenin pek çok yerinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girip sokakları ateşe verdi. Dünden bu yana sessizliğini koruyan ABD Başkanı Donald Trump'tan ise ilk açıklama geldi. Trump, "Meksika, karteller ve uyuşturucuya yönelik mücadelesini artırmalı" dedi.

BEYAZ SARAY: ABD, İSTİHBARAT DESTEĞİ VERDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından, Meksika'da dün federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin, CJNG elebaşı ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini belirten Leavitt, operasyondaki işbirliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.