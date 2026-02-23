Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum - Son Dakika
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Haberin Videosunu İzleyin
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
23.02.2026 17:24  Güncelleme: 17:33
Trump\'tan Meksika\'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'da kartel ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun ordu operasyonuyla öldürülmesinin ardından çıkan olaylara ilişkin ilk kez konuştu. Trump, "Meksika, karteller ve uyuşturucuya yönelik mücadelesini artırmalı" dedi.

Meksika'da ülkenin en büyük karteli El Mencho'nun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarla ilgili açıklama yapan Trump, "Meksika, karteller ve uyuşturucuya yönelik mücadelesini artırmalı" ifadelerini kullandı.

TRUMP: MEKSİKA KARTELLERLE MÜCADELESİNİ ARTIRMALI

Meksika'da ülkenin en büyük karteli ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun CIA'in istihbarat desteğiyle öldürülmesinin ardından çıkan olaylar kızıştı. Kartel üyeleri ülkenin pek çok yerinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girip sokakları ateşe verdi. Dünden bu yana sessizliğini koruyan ABD Başkanı Donald Trump'tan ise ilk açıklama geldi. Trump, "Meksika, karteller ve uyuşturucuya yönelik mücadelesini artırmalı" dedi.

BEYAZ SARAY: ABD, İSTİHBARAT DESTEĞİ VERDİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medya hesabından, Meksika'da dün federal güvenlik güçlerince düzenlenen operasyona ilişkin açıklama yaptı. ABD'nin, CJNG elebaşı ve uyuşturucu baronu El Mencho'nun öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonda Meksika hükümetine istihbarat desteği verdiğini belirten Leavitt, operasyondaki işbirliği ve başarısı dolayısıyla güvenlik güçlerini takdir ettiklerini belirtti.

Leavitt, El Mencho'nun, fentanil kaçakçılığında kilit rol oynayan isimlerden biri olması nedeniyle iki ülke açısından da "üst düzey hedef" konumunda bulunduğunu kaydederek, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce CJNG'yi yabancı terör örgütü olarak tanımladığını hatırlattı.

NE OLMUŞTU?

Meksika'da federal güvenlik güçleri tarafından Jalisco eyaletinin başkenti Guadalajara kentine yaklaşık 130 kilometre güneydeki Tapalpa kasabasında, dün Jalisco Yeni Nesil Karteli'ne (CJNG) yönelik askeri operasyon gerçekleştirilmiş ve çatışmada CJNG elebaşı El Mencho'nun öldürüldüğü bildirilmişti.

Operasyonun ardından suç örgütünün muhtemel misillemesi olarak Jalisco ve ülkenin diğer bazı eyaletlerinde çok sayıda yol kapatma eylemi ile araç ve iş yeri kundaklama olayları yaşanmıştı.

Jalisco eyalet hükümeti, halktan evlerinde kalmalarını isterken toplu taşımayı askıya almış ve toplumun güvenliğini tehdit eden gelişmeler nedeniyle "kırmızı alarm" uygulamasını devreye sokmuştu.

Geniş çaplı şiddet olayları, ülkenin birçok eyaletinde artarak devam ediyor.

