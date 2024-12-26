Trump\'tan Noel mesajı: Kanada\'ya yönelik ifadeleri dikkat çekti

Dünya

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yayınladığı Noel mesajında yine gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Geçtiğimiz gün, şartlar sağlanmadığı taktirde Panama Kanalı'nı ABD'ye katacağını; Grönland'in de ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini açıklayan Trump, bu kez Kanada'yı hedef aldı.

"KANADA 51. EYALETİMİZ OLSAYDI..."

Sosyal medya hesabından mesajını paylaşan Trump, "Eğer Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı şekilde askeri koruma altında olurdu" ifadelerini kullandı.