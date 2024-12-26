ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yayınladığı Noel mesajında yine gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Geçtiğimiz gün, şartlar sağlanmadığı taktirde Panama Kanalı'nı ABD'ye katacağını; Grönland'in de ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini açıklayan Trump, bu kez Kanada'yı hedef aldı.
Sosyal medya hesabından mesajını paylaşan Trump, "Eğer Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı şekilde askeri koruma altında olurdu" ifadelerini kullandı.
Donald Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.
Son Dakika › Dünya › Trump'tan Noel mesajı: Kanada'ya yönelik ifadeleri dikkat çekti - Son Dakika
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