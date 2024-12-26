Trump'tan Noel mesajı: Kanada'ya yönelik ifadeleri dikkat çekti - Son Dakika
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Trump'tan Noel mesajı: Kanada'ya yönelik ifadeleri dikkat çekti

Trump\'tan Noel mesajı: Kanada\'ya yönelik ifadeleri dikkat çekti

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Noel mesajında Kanada'ya yönelik 'Eğer Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı şekilde askeri koruma altında olurdu' ifadelerini kullandı.

26.12.2024 01:02
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, yayınladığı Noel mesajında yine gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Geçtiğimiz gün, şartlar sağlanmadığı taktirde Panama Kanalı'nı ABD'ye katacağını; Grönland'in de ülkesinin kontrolünde olması gerektiğini açıklayan Trump, bu kez Kanada'yı hedef aldı.

"KANADA 51. EYALETİMİZ OLSAYDI..."

Sosyal medya hesabından mesajını paylaşan Trump, "Eğer Kanada bizim 51. eyaletimiz olsaydı, dünyada hiçbir ülkenin sahip olmadığı şekilde askeri koruma altında olurdu" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Donald Trump, 23 Aralık'ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu. Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere, birçok kesimden tepki çekmişti.

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Son Dakika Dünya Trump'tan Noel mesajı: Kanada'ya yönelik ifadeleri dikkat çekti - Son Dakika

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