Trump\'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayına ilişkin yaptığı açıklamada "Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin bir mesaj paylaştı. Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Trump, "Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"EN İÇTEN DİLEKLERİME TEBRİK EDİYORUM"

Trump mesajında ayrıca "Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Trump, mesajını "Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun" diye tamamladı.