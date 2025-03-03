Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum - Son Dakika
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Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayına özel bir mesaj yayınladı. Trump, 'Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum' ifadesini kullandı.

03.03.2025 19:26  Güncelleme: 20:04
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ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayına ilişkin yaptığı açıklamada "Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Donald Trump sosyal medya hesabından Ramazan ayına ilişkin bir mesaj paylaştı. Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Trump, "Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"EN İÇTEN DİLEKLERİME TEBRİK EDİYORUM"

Trump mesajında ayrıca "Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum" ifadesini kullandı. Trump, mesajını "Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun" diye tamamladı.

Trump\'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum

Donald Trump, Politika, Yaşam, Dünya, Dini, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Ramazan mesajı: En içten dileklerimle tebrik ediyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Burhan Erdoğan:
    Aynı hassasiyeti Filistin'de de gösterde samimiyatine inanalım 115 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    elin gavuru kutluyor insan gibi, bizim ulkemizdeki bazı Ermeni bozuntulari ramazan mesajlarini yasaklıyor 78 5 Yanıtla
  • Kemal:
    vestel e selamlar 73 8 Yanıtla
  • barış özcan:
    Sinsi yılan, Fatiha nı istemem yeterki mezarımdan taş çalma. 35 0 Yanıtla
  • Ali Fuat Seckin:
    Münafık 32 3 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Üstü kapalı tehtit var Trumpun bu mesajinda iyi okuyun 27 0 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Vay Dayıoğli vay keşke bunun %1 ini Filistin için soylesen 22 0 Yanıtla
  • 81855655As:
    bu mesajı yazıyor, ama gazze nin yıkımı için israile tonlarca silah veriyor.bu ne pehriz be lahana. 18 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    ABD başkanı müslümanların Ramazan ayını kutluyor Vestel'in CEO bozuntusu'nun yaptığına bakarmısınız 10 2 Yanıtla
  • Ekber SATIR:
    Hasssektier len ordan :))) 3 0 Yanıtla
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