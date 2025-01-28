Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması

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ABD Başkanı Donald Trump, erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyetin olduğunu söyledi. Trump konuyla ilgili "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı." ifadelerini kullandı.

28.01.2025 13:56  Güncelleme: 14:05
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ABD Başkanı Donald Trump, sadece iki cinsiyet olduğunu ABD hükümetinin resmi politikası haline getirdiğini yineledi.

TRANS BİREYLERLE İLGİLİ ADIM

Trump, Miami'de Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin katıldığı parti buluşmasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Görevinin ilk haftasında birçok önemli başkanlık kararnamesine imza attığını anlatan Trump, en önemli adımlarından birinin de trans bireylerle ilgili adımı olduğunu belirtti.

"ERKEK VE KADIN OLMAK ÜZERE SADECE İKİ CİNSİYET VAR"

Trump, "Erkek ve kadın olmak üzere sadece iki cinsiyet olduğunu Birleşik Devletler hükümetinin resmi politikası haline getirdim. Açıkçası bu zor bir karardı." dedi.

GÖREVE BAŞLADIĞI GÜN İMZALAMIŞTI

20 Ocak Pazartesi günü Beyaz Saray'da görevine başlayan Trump, aynı gün imzaladığı kararname ile federal hükümetin sadece erkek ve kadın olarak iki biyolojik cinsiyeti tanımasını zorunlu kılmış ve trans bireylerin federal kurumlarda düzenlenen kadın sporlarına katılmasını yasaklamıştı.

Trump\'tan \'\'Sadece iki cinsiyet var\'\' açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan ''Sadece iki cinsiyet var'' açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ferhat eser:
    helal olsun adam legebetelilere savaş açmış resmen umarım tüm dünyada bunlara nefes aldırmazlar 64 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Olmadı Trump yakışmadı sana 5 49 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ulen erken adamsın trampet 46 4 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    sonunda biri doğru yolu gördü . bu iğrenclik bitsin artik 43 2 Yanıtla
  • Mecaz Muzik:
    iki tane cinsiyetin olduğunu biz de biliyoruz... önemli olan aynı cinsiyetler arası ilişkiler..Amerika da eşcinsel evlilikler yasal...ve bununla gurur duyuyoruz..Amerika dan selamlar.mucx 4 31 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ne oldu çelikk lolipopu zorunamı gitti :)) 18 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Başkan şimdi ib..ler kızacak bak 15 3 Yanıtla
  • mehmet Takmazkiko:
    Trump Reis adamsın! Kimse bunlarla böyle mücadele edemedi helal olsun sana 14 1 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Çok güzel Hareketler bunlar 12 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat derhal ABD ye naşla GT oğlanı 5 9 Yanıtla
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