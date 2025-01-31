Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz - Son Dakika
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Dünya

Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği bir basın toplantısında, ABD askerlerinin Suriye'den çekilip çekilmeyeceği yönündeki soruya ''Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz'' diyerek yanıt verdi.

31.01.2025 00:59  Güncelleme: 01:23
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"SURİYE KONUSUNDA KARAR VERECEĞİZ"

Kritik açıklamalara imza atan "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya da yanıt verdi.

"Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz" diyen Trump, "Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

MEKSİKA VE KANADA'YA GÜMRÜK VERGİSİ KARARI

Açıklamalarının devamında Meksika ve Kanada'ya gümrük vergisi uygulayacaklarını söyleyen Trump, "Cumartesi gününden itibaren Meksika ve Kanada'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağız" dedi.

NE DEMİŞTİ?

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından yaptığı açıklamada Donald Trump, Suriye için "Kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar çünkü biz karışmayacağız. Fransa da karışmayacak" demişti.

Trump\'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz

Donald Trump, Beyaz Saray, Politika, Ekonomi, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan Suriye çıkışı: Bir karar vereceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ecevit çakar:
    Abd milyar dolarlık silah sevkiyatı yaptı kalıcıdırlar 6 3 Yanıtla
  • Kenan Dayan:
    ŞAŞIRMIŞ ÖKÜZ İNŞALLAH DUVARA BOYNUZUNU TAKARDA ") 5 2 Yanıtla
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