Trump'tan 'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump'tan 'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna dikkat çeken yanıt

Trump\'tan \'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?\' sorusuna dikkat çeken yanıt

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşme sırasında kendisine yöneltilen ''Ya Rusya ateşkesi bozarsa?'' sorusuna ''Ya şu anda kafana bomba düşerse?'' diyerek yanıt verdi.

28.02.2025 23:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleşti. Değerli madenler anlaşmasının imzalanması beklenirken; Zelenskiy ve Trump arasında çıkan kavga görüşmeye damga vurdu.

Kavga nedeniyle ortak basın toplantısı iptal edilirken; Zelenskiy Beyaz Saray'ı terk etti.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN YANIT

Zelenskiy ile yapılan görüşme sırasında ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gazetecinin sorusuna verdiği yanıt ise dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yöneltilen "Ya Rusya ateşkesi bozarsa?" sorusuna "Ya şu anda kafana bomba düşerse?" diyerek yanıt verdi.

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Politika, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan 'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Osman A:
    Bu Turp milletlere,ülkelere diklenip ayar vermeye başladı...Kendinden başka herkesi küçük görmeye,ahkam kesmeye başladı.Ne ayak bu Turp 18 4 Yanıtla
  • 34ercan34:
    iyi yapmış... soytarıya 6 4 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Git Rusya ile otur masaya anlaş amerikanin şimdiye kadar hangi ülkeye faydası oldu ki sana olsun siz rusya ile tek millet iki bayraksiniz az kafayı kullan 3 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TURPU GÖRÜRSÜN TURP MU TRUMP MI GERÇEK VE TEK DUNYA LİDERİ MI 870 MILYAR EURO ADAMIN SADE 2025 YILI SAVUNMA BUTCESI BIZIM ULKEMIZIN TOPLAM BUTCESININ 35 KATI 1 1 Yanıtla
  • gülay85:
    zelenskiy ADAMSIN 0 0 Yanıtla
  • trh4ck3r..:
    Ahh ahh ecevit gibi bi adam daha gelmez dünyaya o dönemde türkiyeye aynisi yapiliyodu ecevit alayına resti çekti. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:21 Trump’la kavgasının ardından Zelenskiy’e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir Trump'la kavgasının ardından Zelenskiy'e Avrupa ülkelerinden destek: Ukrayna yalnız değildir
23:14 Zelenskiy’i Beyaz Saray’dan kovan Trump’ın yeniden görüşmek için bir şartı var Zelenskiy'i Beyaz Saray'dan kovan Trump'ın yeniden görüşmek için bir şartı var
22:58 Zelenskiy’den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump’a bomba gönderme Zelenskiy'den tartışma sonrası yaptığı ilk açıklamada Trump'a bomba gönderme
22:25 Önce dalga geçti, sonra azarladı Trump, kafayı Zelenskiy’nin kıyafetine taktı Önce dalga geçti, sonra azarladı! Trump, kafayı Zelenskiy'nin kıyafetine taktı
19:42 Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga Beyaz Sarayı terk etti Trump-Zelenskiy zirvesinde dünya tarihine damga vuracak kavga! Beyaz Sarayı terk etti
10:01 Kerem Demirbay’dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt Kerem Demirbay'dan yabancı hakem sorusuna 3 kelimelik yanıt
10:01 2024 yılı büyüme oranı belli oldu 2024 yılı büyüme oranı belli oldu
09:58 Ekrem İmamoğlu’ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu Aralarında ünlü gazeteciler de var Ekrem İmamoğlu'ndan 14 kişi hakkında suç duyurusu! Aralarında ünlü gazeteciler de var
09:44 Manchester United gözünü kararttı Osimhen için Napoli’ye yeni teklif Manchester United gözünü kararttı! Osimhen için Napoli'ye yeni teklif
09:44 “Bahçeli vefat etti“ diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı "Bahçeli vefat etti" diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı
09:32 Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak Ünlü şarkıcı Katy Perry, uzay yolculuğu yapacak
09:21 Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı Herkes altın fiyatlarındaki 3 rakamına odaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 00:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: Trump'tan 'Ya Rusya ateşkesi bozarsa?' sorusuna dikkat çeken yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.