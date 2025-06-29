Trump\'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın

Trump sosyal medya hesabından bugün yaptığı son paylaşımda "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

İsrail 'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanlarda ölü sayısı 56 bin 331'e, yaralı sayısı ise 132 bin 632'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı , sadece son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 174 kişinin de yaralandığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullanmıştı.