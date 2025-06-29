Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın - Son Dakika
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Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın

Trump\'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın
29.06.2025 09:48
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Yakın zamanda Gazze'de ateşkesin sağlanabileceğinin sinyali veren ABD Başkanı Donald Trump'tan bugün yeni bir mesaj daha geldi. Trump "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü bombardımanlarda ölü sayısı 56 bin 331'e, yaralı sayısı ise 132 bin 632'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, sadece son 24 saatte 72 kişinin hayatını kaybettiğini, 174 kişinin de yaralandığını açıkladı.

TRUMP SİNYALİ VERMİŞTİ

Gazze'ye yönelik kanlı saldırılar sürerken ateşkes yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump Gazze'de ateşkesin yakın zamanda olabileceğinin sinyalini vermişti.

"GAZZE'DE ANLAŞMAYI YAPIN"

Trump sosyal medya hesabından bugün yaptığı son paylaşımda "Gazze'de anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında konuşmuştu.

Gazze'de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump, "Gazze'de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını vermişti.

Trump, Gazze'de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullanmıştı.

Savaş ve Çatışma, Donald Trump, Diplomasi, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan yeni Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın ve rehineleri geri alın - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali null:
    Bu adam çok gerizekalı gazze için anlaşma yaptıktan sonra bozan İsrail neden Netanyahu yine yakalanmıyorsunuz Amerika İsrail işbirliği 0 0 Yanıtla
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