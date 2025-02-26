Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray\'da değerli maden anlaşmasını imzlayacak

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu.

ZELENSKİY CUMA GÜNÜ ABD'DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in madenler konusunda anlaşma imzalamak için ABD'ye geleceğini yineleyen Trump, Zelenskiy'in cuma günü ABD'de olacağının netleştiğini söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMA OLACAK"

Trump açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız. Bu, çok büyük bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZ OLAN ŞEYİ ALMAK İSTİYORUZ"

Trump ayrıca "Çok fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim. Bunu Avrupa'ya yaptıracağız, çünkü Avrupa onların kapı komşusu. Ukrayna ile nadir elementler açısından bir ortaklık kuracağız. Biz, Ukrayna'da 350 milyar dolar harcadık, Avrupa 100 milyar dolar harcadı. Onlar paralarını geri aldı, biz ise almadık. Biz, almaya hakkımız olan şeyi almak istiyoruz. ABD olarak, Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile iyi ilişkilerimiz olacak" diye konuştu.