Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzlayacak - Son Dakika
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Dünya

Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzlayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği ilk kabine toplantısında yaptığı açıklamalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in cuma günü ABD'ye geleceğini ve değerli madenler anlaşmasını imzalayacaklarını söyledi.

26.02.2025 20:15
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da kabine üyeleriyle dua ederek başladığı ilk kabine toplantısında konuştu.

ZELENSKİY CUMA GÜNÜ ABD'DE

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'in madenler konusunda anlaşma imzalamak için ABD'ye geleceğini yineleyen Trump, Zelenskiy'in cuma günü ABD'de olacağının netleştiğini söyledi.

"ÇOK BÜYÜK BİR ANLAŞMA OLACAK"

Trump açıklamasında, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy cuma günü gelecek, bu artık kesinleşti ve bir anlaşma imzalayacağız. Bu, çok büyük bir anlaşma olacak" ifadelerini kullandı.

"HAKKIMIZ OLAN ŞEYİ ALMAK İSTİYORUZ"

Trump ayrıca "Çok fazla güvenlik garantisi vermeyeceğim. Bunu Avrupa'ya yaptıracağız, çünkü Avrupa onların kapı komşusu. Ukrayna ile nadir elementler açısından bir ortaklık kuracağız. Biz, Ukrayna'da 350 milyar dolar harcadık, Avrupa 100 milyar dolar harcadı. Onlar paralarını geri aldı, biz ise almadık. Biz, almaya hakkımız olan şeyi almak istiyoruz. ABD olarak, Çin, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ile iyi ilişkilerimiz olacak" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Zelenskiy ile ABD Başkanı Donald Trump, değerli madenler konusunda anlaşmaya varmış, Zelenskiy'nin cuma günü Beyaz Saray'a giderek anlaşmaya imza atacağı öğrenilmişti.

Zelenskiy'in anlaşmayı kabul etmesine ilişkin ilk yorumunda ABD Başkanı Donald Trump, "Cuma günü geleceğini duydum, eğer isterse benim için kesinlikle uygundur. Biz o parayı geri almak istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Aktarılanlara göre gelecekte çıkarılacak maden, gaz ve petrolün yüzde 50'si anlaşma kapsamında yer alıyor. ABD anlaşma çerçevesinde Ukrayna'ya güvenlik garantisi sözü vermiyor.

Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray\'da değerli maden anlaşmasını imzlayacak

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Son Dakika Dünya Trump: Zelenskiy Cuma günü Beyaz Saray'da değerli maden anlaşmasını imzlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali :
    Hadi Ukrayna halkina gecmis olsun. Kölelik geri geldi. Köle Isaura. 15 0 Yanıtla
  • Casper:
    Zavallı Zelensky Ülkeyi Sattı 11 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    gitti ülke 9 1 Yanıtla
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