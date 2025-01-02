Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak\'ta görüşmek üzere

Dünya

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Bu sefer yakılmadı ama en az onun kadar vahşi

ABD'nin New Orleans eyaletinde dün gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken bugün de New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yeni yıla kanlı saldırılarla başlayan ABD'de yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düşerken 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BANA SALDIRMAYA ODAKLANIYORLAR"

Trump "Ülkemiz kaos içinde, tüm dünyada alay konusu, açık sınırlar, zayıf liderlik ve artan tehditlerle karşı karşıya. Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar Amerikalılar'ı şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyorlar.

"ACİL EYLEM GEREKİYOR"

Demokratlar ülkemizi hayal kırıklığına uğrattı ve güvenliği, emniyeti ve demokrasiyi yeniden sağlamak için acil eylem gerekiyor. 20 Ocak'ta görüşmek üzere. Amerika'yı tekrar mükemmel yapın" ifadelerini kullandı.