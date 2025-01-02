Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere - Son Dakika
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Dünya

Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere

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ABD'de yeni başkan Donald Trump'tan ülkeyi kana bulayan saldırıların ardından dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, "Ülkemiz kaos içinde, tüm dünyada alay konusu, açık sınırlar, zayıf liderlik ve artan tehditlerle karşı karşıya. Emniyeti ve demokrasiyi yeniden sağlamak için acil eylem gerekiyor. 20 Ocak'ta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

02.01.2025 09:11
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ABD'nin New Orleans eyaletinde dün gerçekleşen araçlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybederken bugün de New York'ta bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda en az 11 kişi yaralandı.

TRUMP'TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Yeni yıla kanlı saldırılarla başlayan ABD'de yaşananlar dünya gündemine bomba gibi düşerken 20 Ocak'ta görevine başlayacak olan yeni Başkan Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"BANA SALDIRMAYA ODAKLANIYORLAR"

Trump "Ülkemiz kaos içinde, tüm dünyada alay konusu, açık sınırlar, zayıf liderlik ve artan tehditlerle karşı karşıya. Adalet Bakanlığı, FBI ve savcılar Amerikalılar'ı şiddet ve yolsuzluktan korumak yerine bana saldırmaya odaklanıyorlar.

"ACİL EYLEM GEREKİYOR"

Demokratlar ülkemizi hayal kırıklığına uğrattı ve güvenliği, emniyeti ve demokrasiyi yeniden sağlamak için acil eylem gerekiyor. 20 Ocak'ta görüşmek üzere. Amerika'yı tekrar mükemmel yapın" ifadelerini kullandı.

Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak\'ta görüşmek üzere

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Kaho Kroyf:
    Amerika yine kendi içerisinde ufak krizler yaratıp dünyadaki herhangi bir yere saldırma işgal etme ya da sömürü politikasını böylesine yöntemlerle meşru hale getirmeye çalışıyor her zamanki gibi 23 0 Yanıtla
  • Yakup kara:
    Şimdi naneyi yedik bu deli kimbilir nereye saldıracak. 13 4 Yanıtla
  • Sezgin Altınbaş:
    Saldır be başkanım senden başka deli yok ki şu dünyayı dize getirsin.Dolarıda sen çıkarmadın mı ülkemizi mahvettin erdoğan ile tartışıp.Allah ömrünü uzun etsin 3 2 Yanıtla
  • Metin Çetinkaya:
    olacağına bak bütün müslümanları sınır dışı edeceğe benziyor müslümanlığı ülkelerinde yaşasınlar demesin 4 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Trump geçer başa savaş başlar 0 0 Yanıtla
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