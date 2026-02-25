Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti - Son Dakika
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

Haberin Videosunu İzleyin
Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti
25.02.2026 06:58  Güncelleme: 07:34
ABD Başkanı Donald Trump bir rekor kırarak tarihteki en uzun ulusa sesleniş konuşmasını yaptı. Konuşmasında İran'a net mesajlar veren Trump ''İran ABD'yi hatta Avrupa topraklarını vurabilecek füzeler geliştiriyor. Şeytanca nükleer çalışmalarına devam ediyorlar. İran'da diplomasiden yanayım ancak nükleere izin vermem. Hiçbir ülke ABD ordusunun kararlılığından şüphe etmemeli'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Kongre Binası'nın Temsilciler Meclisi Salonu'nda, ikinci döneminin ilk "Birliğin Durumu" konuşmasını yaptı. Trump bir rekor kırarak en uzun ulusa sesleniş konuşmasına imza atarken verdiği mesajlar da dikkat çekti. Demokrat Kongre Üyesi Al Green, Trump'ın konuşması sırasında polis tarafından dışarı çıkarıldı.

"NÜKLEERE İZİN VERMEM"

İran gerilimine ilişkin konuşan Trump, "İran'da en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Nükleer çalışmaya yeniden başlamak istiyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak onlardan 'Nükleer silaha sahip olmayacağız' sözünü henüz duyamadık. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim. İran'da diplomasiden yanayım ancak nükleere izin vermem. Hiçbir ülke ABD ordusunun kararlılığından şüphe etmemeli" ifadelerini kullandı.

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

"ABD'NİN ALTIN ÇAĞI BAŞLADI"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "ABD'nin altın çağı başladı. Göreve kaosla başladım, tarihe geçecek değişimi başlattım. Sınırımız güvende, enflasyon düşüyor, refah artıyor. ABD hiç olmadığı kadar saygı görüyor.

Ülkemizi seven insanlara ABD'nin kapıları açık. Biden görevi bize en kötü enflasyonla devretti. Düşük faizle Biden'dan kalan emlak krizini çözüyoruz. Tarihimizde görülmemiş istihdam rakamına ulaştık. Birliğimizin durumu güçlüdür. O kadar kazanıyoruz ki ne yapacağımızı bilmiyoruz.

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

"PETROL ÜRETİMİ 600 BİN VARİLDEN FAZLA ARTTI"

Otomobil kredilerini vergiden düşürülebilir hale getirdik. Amerikan çocukları için vergiden muaf Trump hesapları açtık. Amerikan petrol üretimi günde 600 bin varilden fazla arttı. Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık.

Gümrük vergileriyle ABD'ye yüzlerce milyar dolar getirdi. Savaşları bitirirken gümrük vergilerini kullandım. Alternatif şekillerde, daha güçlü bir şekilde gümrük vergileri devam edecek. Biden ve ortakları rekor enflasyona neden oldu. Maliyet krizini çözdük, gıdada ucuzlama devam edecek.

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

"İLAÇ FİYATLARINI TARİHTEKİ EN UCUZ NOKTAYA GETİRDİM"

Obamacare denen büyük sigorta şirketlerini zengin etmeye yarayan uygulamayı kaldırdım. Maliyetleri azaltarak ilaç fiyatlarını tarihteki en ucuz noktaya getirdim.Tarihteki en yüksek noktadan en düşük noktaya getirdim. Görevimiz ABD vatandaşlarını korumak, göçmenleri değil.

ABD rüyasını sağlayabilmek için suçla mücadele sürecek. Kongreden suçluların hapisten çıkmaması için yasa istiyorum. Geçen ay cinayetler bir önceki yıla göre yüzde yüz düştü. Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek için yoğun çalışıyoruz.

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

"İRAN, NÜKLEER ÇALIŞMAYA YENİDEN BAŞLAMAK İSTİYOR"

İran'da en az 32 bin protestocuyu öldürdüler. Nükleer çalışmaya yeniden başlamak istiyorlar. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak onlardan 'Nükleer silaha sahip olmayacağız' sözünü henüz duyamadık. İran'ın asla nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim. İran'da diplomasiden yanayım ancak nükleere izin vermem.

Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti

"EN BÜYÜK KARTELLERDEN BİRİNİ ORTADAN KALDIRDIK"

Hiçbir ülke ABD ordusunun kararlılığından şüphe etmemeli. Ukrayna aldığı tüm silahların ödemesini peşin yapıyor. Meksika kartellerini terör örgütü olarak nitelendirdim. Dün en büyük kartellerden birini ortadan kaldırdık. "

Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan tarihte bir ilk! Savurduğu tehdit dünyayı tedirgin etti - Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
