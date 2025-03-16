ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu hafta görüşmesini beklediğini aktardı.
ABD'li müzakere heyetinin bu hafta Ukrayna ve Rusya taraflarıyla görüşmeler gerçekleştireceğini kaydeden Witkoff, "Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmada gerçek bir ilerleme göreceğimizi umuyorum" dedi.
Putin'in Trump'ın felsefesini kabul ettiğini söyleyen Witkoff, Trump'ın savaşın sonlanması konusunda ısrarcı olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Dünya › Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff: Trump ve Putin bu hafta görüşebilir - Son Dakika
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