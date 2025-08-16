Trump ve Putin zirvesinden barış çıkmadı! Sonraki toplantı için Moskova ihtimali

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Alaska'da tarihi zirve için bir araya geldi. Trump, Putin'i kırmızı halıda alkışlayarak karşıladı. İki liderin samimi bir tavır sergilemesi dikkat çekiciydi.

F-22 UÇAKLARI VE B-2 BOMBARDIMAN UÇAĞI GEÇİŞ YAPTI

Görüşmenin yapılacağı alana gitmek üzere birlikte yürüdükleri sırada, iki liderin üzerlerinden F-22 savaş uçakları ile stratejik öneme sahip B-2 bombardıman uçağı geçti. O anlar kameraya yansırken, iki lider de üzerlerinden geçen uçakları izlemek için yukarıya baktı.

GÖRÜŞME 3 SAAT SÜRDÜ

Dünya kamuoyu tarafından merakla beklenen bu buluşmada, iki lider diplomasi masasına otururken samimi diyaloglar ve pozlar da objektiflere yansıdı. İki liderin görüşmesi yaklaşık 3 saat sürdü.

BASIN TOPLANTISI YAPTILAR

Trump ile Putin, "Barışın Peşinde" temalı "üçe üç" formatındaki görüşme sonrası Alaska'nın Anchorage kentindeki Elmendorf–Richardson Üssü'nde ortak basın toplantısında konuştu.

PUTİN: GÖRÜŞMEMİZ ÇOK YAPICIYDI

Ortak basın toplantısında ilk olarak Putin konuşmaya başladı. Putin, zirveye ilişkin, "ABD Başkanı Trump ile görüşmemiz yapıcı, karşılıklı saygıya dayalı ve faydalı geçti." diye konuştu.

Putin, Trump ile yaptığı görüşmenin içeriğine dair bilgi vererek, "Ukrayna etrafındaki durum zirvenin temel konularından biriydi. ABD yönetimi ve Trump'ın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik girişimlerde bulunduğunu, krizin özünü ve köklerini anlamak istediğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, şöyle devam etti:

"Ukrayna'da yaşananlar güvenliğimize temel tehditlerle bağlantılı. Bundan ziyade Ukrayna halkını kardeş olarak gördük ve görüyoruz. Köklerimiz bir. Tüm olanlar bizim içi trajedi ve acı. Bu nedenle ülkemiz buna son vermekten yana. Bununla birlikte Ukrayna meselesinin sağlam ve uzun vadeli çözümü için krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması, Rusya'nın tüm meşru endişelerinin dikkate alınması, Avrupa ve dünyada güvenlik alanında adil bir dengenin sağlanması gerekiyor."

Trump'ın Ukrayna'nın güvenliğiyle ilgili konuları dile getirdiğine işaret eden Putin, "Trump'ın bugün söylediklerine katılıyorum. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Elbette, bu konuda çalışmaya hazırız. Trump ile vardığımız anlayışın hedefe ulaşmamıza ve Ukrayna'da barışın sağlanmasına yol açacağını umuyorum." dedi.

Putin, "Ukrayna ve Avrupa ülkelerinin tüm bunları yapıcı bir şekilde kabul edeceklerini, provokasyon veya perde arkası entrikalarla ortaya çıkan ilerlemeyi engellemeye çalışmayacaklarını umduğunu" söyledi.

"İKİ TARAFIN DA SONUÇ ODAKLI OLMASI ÖNEMLİ"

Trump'a ortak çalışmalarından dolayı teşekkür eden Putin, şunları kaydetti:

"Her iki tarafın da sonuç odaklı olması önemli. ABD Başkanı'nın ne yapmak istediğini bildiğini, ülkesinin refahını içtenlikle önemsediğini, aynı zamanda da Rusya'nın ulusal çıkarlarını anladığını görüyoruz. Bugün sağladığımız anlaşmaların, hem Ukrayna meselesinin çözümü için temel hem de Rusya ile ABD arasında iş odaklı pragmatik ilişkilerin yeniden kurulmasının başlangıcı olacağını umuyorum. Bu yolda ilerleyerek Ukrayna'daki çatışmalara bir an önce son verebileceğimize inanıyorum."

Putin, bir sonraki görüşme için Trump'ı Moskova'ya davet etti.

TRUMP: ÇOK YAPICI GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK

Trump, "Bu toplantı çok verimli geçti. Gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Birçok konuda anlaşmaya vardık. Ancak birkaç önemli konuda henüz tam olarak anlaşamadık." dedi.

ABD Başkanı Trump "Henüz tam olarak anlaşamadığımız birkaç önemli konu da var, ancak bazı ilerlemeler kaydettik. Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 3 saat süren zirvede Trump'a ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff; Putin'e ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov eşlik etti.

BİR SONRAKİ GÖRÜŞME RUSYA'DA OLABİLİR

Putin ile görüşmesine ilişkin NATO üyesi ülkelerden "uygun olduğunu düşündüğü çeşitli kişileri" ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i arayacağını belirten Trump, "Bugün gerçekten büyük ilerleme kaydettik. Başkan Putin ile her zaman harika bir ilişkim oldu. Birçok zorlu ve hatta iyi toplantılar yaptık." diye konuştu.

Trump, "Rusya aldatmacası yüzünden" sürecin şimdiye kadar geciktiğini, bunun süreci yürütmede zorluk çıkardığını ve Putin'in de bu durumu anladığını vurguladı.

Birçok noktada Putin ile anlaşmaya vardıklarını yineleyen Trump, geriye "çok az mesele kaldığını" ve kalanların bazılarının "o kadar da önemli olmadığını" dile getirdi.

Trump, geriye kalan meselelerden birinin "muhtemelen en önemlisi olduğunu" ve ona "ulaşma şansının çok yüksek olduğunu" aktardı.

Gelecekte de Rusya ile verimli toplantılar yapmayı umduğunu kaydeden Trump, "Haftada binlerce insanın öldürülmesini önleyeceğiz ve Başkan Putin bunu benim kadar istiyor." şeklinde konuştu.

Putin'e "Muhtemelen yakında görüşeceğiz." diyen Trump, Rus liderin "Moskova'da mı?" sorusuna "bunun mümkün olduğu" yanıtını verdi.

16 YIL SONRA BİR İLK OLABİLİR

Putin'in Moskova davetinin ardından gözler, Trump'ın vereceği kesin karara çevrildi. Rusya'yı son olarak 2009 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama ziyaret etmişti. O tarihten bu yana, iki ülke arasındaki gerginlik nedeniyle hiçbir ABD başkanı Moskova'ya gitmedi.