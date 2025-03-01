Trump ve Zelenski kavgasında Trump\'tan tansiyonu tavan yaptıracak sözler

Dünya

Ne diyeceği en çok merak edilen isimdi! Soylu da sessizliğini bozdu

ABD Başkanı Donald Trump ve değerli maden ve nadir elementlerle ilgili anlaşma için Beyaz Saray'a gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında tartışma yaşandı. Zelenski Beyaz Saray'ı terk ederken basın toplantısı iptal edildi. Dünyanın gözünün önünde yaşanan bu tartışma sonrası iki ülke arasında anlaşma imzalanmadı.

GÖRÜŞME İYİ GEÇMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklama yaptı.

Trump, görüşmenin iyi geçmediğini belirterek "Elini çok fazla oynadı. Biz barış arıyoruz, barış yapmayacak birini aramıyoruz. Ben barış arıyorum. On yıllık bir savaşa girip oyun oynamak istemiyoruz." dedi.

Trump, Zelenski'nin barış anlaşması yapmaya ne kadar istekli olduğu konusunda soru işaretleri bulunduğunu anlatarak, "Ben acil barış istiyorum. Devlet Başkanı Putin de bunu yapmak isteyecek. Bu adam ise bizim savaşmaya devam etmemizi istiyor." yorumunu yaptı.

Zelenski'nin barış yapmak isteyen bir adam gibi görünmediğini savunan Trump, şöyle konuştu:

"Zelenski hemen geri dönmek istiyor ama buna izin veremem. Derhal ateşkes yapmalılar. Ateşkes hemen gerçekleşebilir. Eğer savaşı sona erdirmek istiyorsanız, belli bir süreyi kapsayacak bir anlaşma imzalarsınız. Bu zaman alır. Ben hemen bitmesini istiyorum. Birdenbire büyük adam oldu. Çünkü ABD onun yanında. Ya biz bitireceğiz ya da savaşmasına izin vereceğiz. Eğer savaşırsa, bu hiç de hoş olmayacak çünkü biz olmadan kazanamaz."

ZELENSKİ'DEN YENİ AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise tartışmadan sonra Fox News kanalına verdiği röportajda "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" söyledi.

Zelenski, Trump'tan özür dileyip dilemeyeceği yönündeki bir soruya özür dilemesini gerektirecek yanlış bir şey yapmadığı yanıtını verdi.

ABD'de bulunan Zelenski, ABD Başkanı Trump ile yaşadıkları tartışma için, "Trump'a ve Amerikalılara saygı duyduğunu" ve "yanlış bir şey yaptığını düşünmediğini" belirterek, "Başkan Trump'a ve Kongre'nin iki partili desteğine müteşekkirim. Trump bu savaşı bitirmek istiyor ama tüm saygımla söylüyorum ki kimse bizden daha fazla savaşı bitirmek istemiyordur." diye konuşan Zelenski, adil bir anlaşma ve güvenlik garantileri istediklerinin altını çizdi.

"Bugün olanlar için pişman mısınız?" sorusuna, "Evet, bence iyi değildi çünkü çok farklı diyaloglar yaşadık" cevabını veren Zelenski, Trump ile ilişkisinin kurtarılabileceğini düşünüp düşünmediği sorusuna ise "Evet, elbette, çünkü bu ilişkiler iki başkandan daha fazla tarihi ve halklarımız arasındaki güçlü ilişkilerdir." diye karşılık verdi.

"Herkes Putin'in yarın geri döneceğinden korkuyor. Biz adil ve kalıcı bir barış istiyoruz. Güvenlik garantileri istiyoruz." ifadesini kullanan Zelenski, istifa edip etmeyeceği hakkındaki soruya ise "Bu, Ukrayna halkının vereceği bir karadır." yanıtını verdi.

"ONUN BİZİM TARAFIMIZDA DAHA FAZLA OLMASINI İSTİYORUM"

Zelenski, Trump'ın Putin'e yakın olduğu konusundaki eleştirilerle ilgili ise, Trump'ın bir arabulucu olmak istediğini ancak onu kendi taraflarında görmeyi istediklerini belirterek, "Bence bunu bugün çok açık bir şekilde konuştuk. Başkan Trump bu konuda ortada olmak istediğini, değilse onları masaya getiremeyeceğini söyledi. Gerçekten, çok dürüst olmak istiyorum, onun bizim tarafımızda daha fazla olmasını istiyorum." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray'a geri dönme fırsatı olsaydı bunu yapıp yapmayacağı sorusuna olumsuz cevap veren Zelenski, "Her şeyden önce barış istiyoruz. Bu yüzden ABD'deyim ve Başkan Trump'ı ziyaret ettim." demekle yetindi.

Volodimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya girmesi konusunda tüm ülkelerin aynı düşünmediğini belirttiği konuşmasını, "Tamam. NATO olmayacaksa kimse zorlamıyor. O zaman Ukrayna'da bir NATO kuralım. Benim pozisyonum bu." dedi.

YARDIM PARALARI VE UKRAYNA'NIN KAYIPLARINI DÜZELTTİ

Zelenski, ABD'den iddia edildiği gibi 3 yılda 183 değil 100 milyar dolar aldıklarını ve bunun 67 milyar dolarlık kısmının silah yardımı, 31,5 milyar dolarının ise nakit olduğunu belirtti. Ukrayna lideri, bu konuda hesap vermeye çok açık olduklarını söyledi.

Zelenski, "Ukrayna'nın neredeyse yok olduğu, askerlerinin kaçtığı, kahraman olmadıkları, milyonlarca sivili kaybettiği ve başkanının diktatör olduğu" söylemlerine karşı verdiği tepkinin şahsıyla değil ABD'nin Ukrayna'nın dostu olduğu ön kabulü çerçevesiyle ilişkilendirilmesi gereğine değindi.

Ayrıca, "Milyonlarca kayıplarının olmadığını, Münih konferansı sürecinde yaptığı görüşmelerde bu ifadenin düzeltilmesini istediğini" kaydeden Zelenski, ABD ile maden anlaşmasına karşı olmadıklarını yineledi.

Zelenski, "Ancak güvenlik garantilerindeki hangi kısımların bu anlaşmayı kapsayacağını ve sonraki adımların ne olacağını anlamak istedik." diye konuştu.

TARIŞMA NASIL BAŞLADI?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesinin değerli maden ve nadir mineral kaynaklarıyla ilgili anlaşma için ABD'ye gitti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Zelenski, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes anlaşmasının çok büyük bir şey olacağını söyleyen Trump, "Ukrayna'nın Rusya ile ateşkes konusunda tavizler vermesi gerekecek. Çatışmanın çözülmesini istiyorum. Bunun için NATO ve Avrupa'nın da adım atması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile konuştuğunu söyleyen ABD Başkanı Trump, "Putin, anlaşma yapmak istiyor" şeklinde konuştu.

Ülkesinin hava savunma sistemlerini ihtiyacı olduğunu söyleyen Zelenski, Trump'a savaşıla ilgili bazı fotoğraflar göstererek, "Savaşta bile kurallar vardır. Bu adamların kuralları yok. Savaşı Putin başlattı, bedelini ödemeli" dedi.

Maden anlaşmanın yetersiz olduğunu ve güvenlik garantilerine ihtiyaç olduğunu söyleyen Zelenski, Trump'ın Rusya'yla savaşta Ukrayna şehirlerinin enkaz yığınına dönüştüğü açıklamasına karşı çıktı.

Fakat ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, Zelenski'ye tepki gösterdi ve " Amerika Birleşik Devletleri'nin Oval Ofisi'ne gelip ülkenizin yok olmasını önlemeye çalışan yönetime saldırmanın saygılı bir davranış olduğunu düşünüyor musunuz?" diye konuştu.

"Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. Üçüncü dünya savaşıyla kumar oynuyorsun" diyen Trump, Zelenski'den daha minnettar olmasını istedi.

ABD desteği olmadan Rusya karşısında Ukrayna'nın gücünün zayıflayacağını söyleyen Trump, "Ülkemize saygısızlık ediyorsunuz. Kazanamayacağınızı biliyorum. Biz yokken hiç kartınız yok. Kartlara sahip değilsiniz" ifadelerini kullandı. Zelenski de "Kartlarla oynamıyoruz" yanıtı verdi.

"NE HİSSEDECEĞİMİZİ DİKTE EDEMEZSİN"

Zelenski'nin, ABD'nin uzakta olduğu ve problemleri hissetmediğini söylemesi üzerine sinirlenen Trump, önceki başkan Joe Biden'ı da hedef alarak, "Yalnız değildiniz. Aptal başkanımız size 350 milyar dolar verdi, silah verdi. ABD olmasa Putin iki haftada kazanırdı. Ne hissetmemiz gerektiğini dikte etme hakkınız yok. Kendimizi çok iyi ve çok güçlü hissedeceğiz. Bugün nadir toprak elementleri anlaşmasını imzalayacağız. Ukrayna ile yapacağımız bu anlaşma çok adil bir anlaşma ve ABD'nin büyük bir taahhüdü olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy'i göstererek "Putin'den nasıl nefret ettiğini görüyorsunuz. Böyle biriyle anlaşma yapmak çok zor" dedi.

Tartışmanın ardından Zelenski, Beyaz Saray'dan planlanandan erken ayrıldı.

Trump ise "Devlet Başkanı Zelenski'nin barışa hazır olmadığını tespit ettim. ABD'nin değerli Oval Ofisi'ne saygısızlık etti. Barış için hazır olduğunda geri gelebilir" şeklinde konuştu.

Reuters'ın haberine göre, iki lideri basın toplantısı da iptal edildi. ABD ve Ukrayna arasındaki anlaşmanın da ortak basın toplantısında imzalanacağı açıklanmıştı.

Beyaz Saray yetkilileri de bugün imzalanması beklenen nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmayacağını söyledi.