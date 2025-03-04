Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi - Son Dakika
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Dünya

Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi

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Beyaz Saray'daki tarihi kavga sonrası Trump, Ukrayna'ya yapılan tüm askeri yardımları kesti. Trump'ın savaşın seyrini değiştirecek hamlesine rağmen sakinliğini korumaya çalışan Zelenski "ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden çok umutluyuz" dedi. Öte yandan Ukrayna Parlamentosu da ABD Başkanı Trump'a yönelik yazılı açıklama yaptı.

04.03.2025 08:56
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, cuma günü Oval Ofis'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından ABD'nin bu ülkeye yaptığı askeri yardımları geçici olarak askıya aldığı bildirildi.

ZELENSKI'DEN YANIT GECİKMEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de yeni bir açıklama yaptı. Trump'ın sert tavırlarına rağmen sakinliğini korumaya çalışan Zelenski, "ABD'li ve Avrupalı ortaklarımızla birlikte çalışıyoruz ve barışa giden yolda ABD'nin desteğinden çok umutluyuz. Barış, en kısa zamanda sağlanmalı" dedi.

"GERÇEK BİR BARIŞA İHTİYACIMIZ VAR"

"Ortaklarla iş birliğimizi sürdürüyoruz. Görüşmeleri zaten gerçekleştirdik ve yakında atılacak diğer adımlar olacak" diyen Zelenski, "Bu savaşı en kısa sürede sonlandırmak için diplomasimizi gerçekten somut adımlarla ilerletmeye çalışmamız çok önemli. Gerçek bir barışa ihtiyacımız var ve en çok da Ukraynalılar istiyor" diye ekledi. Savaşın şehirlerini, kasabalarını yok ettiğini söyleyen Zelenski, şöyle devam etti: "İnsanlarımızı kaybediyoruz. Savaşı durdurmalı ve güvenliği garanti altına almalıyız."

UKRAYNA PARLAMENTOSU'NDAN TRUMP'A MESAJ

Ukrayna Parlamentosu, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yazılı açıklama yaptı. Parlamentonun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın stratejik bir ortağı olduğu hatırlatılarak, "Ukrayna'nın stratejik ortağı ABD'nin katkısı, tarihimizin en zorlu zamanlarında ülkemize destek olmak adına uluslararası müttefikler arasında belirleyici bir öneme sahip olmuştur" denildi.

Açıklamada parlamentonun, Ukrayna halkı adına Trump, ABD Kongresi ve Amerikan halkına Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine somut destek sağladığı için teşekkürü iletildi. Amerikan halkının, ABD'nin küresel liderliğinin kapsamlı bir şekilde yeniden tesis edilmesine yönelik özlemlerine saygı duyulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi; "Aynı zamanda ABD'nin uluslararası arenadaki liderliğinin, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin savunulması, uluslararası anlaşmalara bağlılık, müttefikler ve dostlarla ilişkilerde güvenilirlik ile ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ukrayna halkının güvenliği için ABD'nin somut desteği önemli. Şu anda bu destek Ukrayna halkıyla Ukrayna güvenlik ve savunma kuvvetleri için ve ayrıca tüm Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanması için her zamankinden daha önemlidir."

Parlamento, Ukraynalıların herkesten daha çok barışa ihtiyaç duyduğunu belirterek "Ukrayna halkı, Başkan Donald Trump'ın kişisel rolünün ve barışı koruma çabalarının, çatışmaların hızla sona erdirilmesinde ve Ukrayna, Avrupa ve tüm dünya için barışın sağlanmasında belirleyici olacağına inanıyor" ifadelerine yer verildi.

Trump yardımları kesti, Zelenski\'den yanıt gecikmedi

Uluslararası İlişkiler, Beyaz Saray, Parlamento, Politika, Ukrayna, Dünya, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump yardımları kesti, Zelenski'den yanıt gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Talat Yelbuz:
    TRUMP NE DERSE O. GERÇEK VE TEK DUNYA LİDERİ. 21 85 Yanıtla
  • 322800:
    zelenski tam bir şarlatan halen ABD ya elindeki madenleri veriyor Rusya ile beraber olsaydı bu kadar pahalıya çıkmayacak daha az hasarla işi bitirecek ti 89 11 Yanıtla
  • Selim Yavuz:
    Yalakalık yapmayın Şarlatanlar 79 6 Yanıtla
  • Semih Aymergen:
    elin s. gerdeğe girilmez demisler 76 4 Yanıtla
  • AHMET GEZER GEZER:
    Rusya Ukrayna'yı işgal etti. Üzüldük. Ukrayna'yı destekledik. Ama İsrail Gazze'yi işgal edince biz ona da üzüldük fakat Zelenski İsrail'i destekledi. Anladım ki, Ukrayna için üzülmeye değmezmiş. 39 0 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Dünya tiyatrosundan kareler. 34 2 Yanıtla
  • or ac:
    Bir tiyatrocuyu devletin başına getirdiler, ülkenin ve halkını 50 yıl geriye götürdü, Halkının yarısı mülteci olarak Avrupa da işçi, 5/1 öldü, Zengin toprak madenlerine de ABD çöktü, İnşallah İstanbulda ki tiyatrocuyu da gaflete düşüp başımıza getirmezler, 17 1 Yanıtla
  • Ates null:
    Hala dileniyosun Zelo.Az omurgalı ol,dik dur. 11 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Her komedyenin bir sahne süresi var, senin sürende doldu, sahne kapanmak üzere, by by.Daha fazla zorlama bırak seçim yapılsın gerçek bir bürokrat gelip yönetsin ülkeyi, Rusya ile iyi geçin yeter sana. 9 0 Yanıtla
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