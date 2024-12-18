Trump yeni saç stili ve sorduğu soruyla dikkat çekti - Son Dakika
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Dünya

Trump yeni saç stili ve sorduğu soruyla dikkat çekti

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Donald Trump, yemin töreni öncesi sahibi olduğu golf kulübünde yeni saç stiliyle dikkat çekti. Golf kıyafetleriyle kendisini bekleyen vatandaşların karşısına çıkan Trump, "Buradaki herkes Cumhuriyetçi mi?" diye sordu.

18.12.2024 14:42  Güncelleme: 15:02
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ABD'nin 47. Başkanı olarak seçilen Donald Trump, 20 Ocak'a gerçekleşecek başkanlık yemin töreni öncesinde Palm Beach'teki Trump International Golf Club'da görüntülendi. Trump, yeni saç stiliyle sosyal medyada çok konuşuldu.

Trump, yeni saç stili ve sorduğu soruyla dikkat çekti

"HERKES CUMHURİYETÇİ Mİ?"

Golf kıyafetleriyle dikkat çeken Trump, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Vatandaşlara "Herkes iyi vakit geçiriyor mu?" sorusunu soran Trump, "Evet" karşılığını aldıktan sonra "Buradaki herkes Cumhuriyetçi mi?" diye sordu.

Trump, yeni saç stili ve sorduğu soruyla dikkat çekti

Salondakilerin güldüğü anlar sosyal medyada on binlerce kişi tarafından izlendi.

Trump yeni saç stili ve sorduğu soruyla dikkat çekti

Donald Trump, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump yeni saç stili ve sorduğu soruyla dikkat çekti - Son Dakika

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