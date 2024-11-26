Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi - Son Dakika
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Dünya

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi

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Trump, başkanlık görevine başlayacağı 20 Ocak'ta Meksika ve Kanada'dan gelen ürünlere %25, Çin'e ise ek %10 gümrük vergisi getireceğini açıkladı. Gerekçe olarak sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gösteren Trump'ın bu kararının, yeni bir küresel ticaret savaşını başlatabileceği ve dünya ekonomisine zarar verebileceği belirtiliyor.

26.11.2024 10:17
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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta göreve başladığında Meksika, Kanada ve Çin'e karşı ağır gümrük vergileri uygulayacağını duyurdu. Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapılan açıklamaya göre, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise mevcut vergilere ek olarak yüzde 10 gümrük vergisi getirilecek.

Trump, kararın gerekçesini sınır güvenliği ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olarak açıkladı. "Meksika ve Kanada üzerinden ülkemize giren yasadışı göçmenler ve uyuşturucu ticareti durdurulana kadar bu vergiler devam edecek" diyen Trump, özellikle fentanil ticaretinin engellenmesini hedefliyor.

Karara ilk tepki Çin'den geldi. Çin Büyükelçiliği Sözcüsü, ticaret savaşlarının kimseye fayda sağlamayacağı uyarısında bulundu.

New York Times gazetesi, bu kararın küresel tedarik zincirlerini altüst edeceğini ve dünya ticaretine ağır darbe vuracağını yazdı. Gazeteye göre, otuz yılı aşkın süredir serbest ticaret anlaşmasıyla birbirine bağlı olan Kuzey Amerika pazarında ticaret felç olabilir.

BBC ise yeni tarifelerin ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması'nın (USMCA) şartlarını ihlal ettiğini belirterek, kararın uluslararası ticaret hukukuna aykırı olduğuna dikkat çekti.

Uzmanlar, Trump'ın bu hamlesinin yeni bir küresel ticaret savaşını başlatabileceği ve dünya ekonomisine ciddi zararlar verebileceği konusunda uyarıyor.

Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi

Çin Halk Cumhuriyeti, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Kanada, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, yeni ticaret savaşını başlattı: Üç ülkeye ağır gümrük vergisi - Son Dakika

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