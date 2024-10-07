Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu

Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tekrar seçilmesi durumunda, Robinhood'un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher, SEC başkanı olarak görev yapabilir. SEC ve kripto piyasası arasındaki mevcut gerilimler göz önünde bulundurulduğunda, bu potansiyel atama, finansal düzenlemelerde önemli değişikliklere işaret ediyor.

07.10.2024 18:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Donald Trump'ın başkanlık koltuğuna yeniden oturması halinde Robinhood'un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkanlık koltuğuna oturabilir. SEC'nin Robinhood Crypto'ya yönelik suçlamaları artarken, Gallagher'ın adaylığı finans dünyasında büyük bir değişikliğin habercisi olabilir.

TRUMPYÖNETİMİNDEKİ KRİPTO DÜZENLEMELERİ YENİ BİR BOYUT KAZANABİLİR

Kripto dostu politikalarıyla öne çıkan eski ABD Başkanı Donald Trump, yeniden seçilmesi durumunda mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'in görevine son vereceğini açıklamıştı. Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde kripto dünyası tarafından aldığı kararlarla sıkça eleştirilen Gary Gensler'in yerini alacak isim netleşmeye başladı. Donald Trump'a yakın çevreler tarafından Robinhood'un Baş Hukuk Sorumlusu Dan Gallagher'ın adı, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi halinde SEC (Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) başkanlığı için dillendirilmeye başlandı.

Gallagher'ın bu pozisyon için düşünülmesi, geçtiğimiz Mayıs ayında Robinhood'un kripto para kolu Robinhood Crypto'ya SEC tarafından gönderilen Wells Notice ışığında ilginç bir tablo çiziyor. Bu bildirimin, ilerleyen dönemlerde şirkete yönelik olası suçlamaların habercisi olduğu yorumları yapılıyor.

Kariyerinde SEC geçmişi bulunan Gallagher, 2011-2015 yılları arasında kurumda Cumhuriyetçi komisyon üyesi olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda SEC Komiseri Paul Atkins'in danışmanlığını üstlenen Gallagher, kurumun icra ve ticaret birimlerinde de deneyim kazanmıştı.

Gallagher, konu hakkında yaptığı açıklamada, "SEC Başkanlığı için adımın geçmesi benim için büyük bir onur. SEC'de farklı görevlerde bulunma şansı yakaladım ve kurumun piyasalara erişimi artırma ve ABD'yi finans inovasyonunda lider konuma getirme misyonuna derinden inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kripto sektörü ile SEC arasındaki gerginlik son dönemde tırmanışa geçti. SEC, kripto borsalarının kayıt yaptırması gerektiğini vurgularken, çoğu kripto para birimini menkul kıymet olarak tanımlama eğiliminde. Öte yandan, kripto şirketleri mevcut düzenlemelerin dijital varlıklara uygun olmadığını öne sürerek kayıt sürecinin zorluğuna dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz ay bir kongre oturumunda konuşan Gallagher, Robinhood'un kripto işlemleri konusunda SEC ile bir buçuk yıl süren görüşmelerini aktardı. Konuşmasında "SEC Başkanı Gensler'in kayıt çağrısını net bir şekilde duyduk." diyen Gallagher, mevcut düzenlemelerin yetersizliğine vurgu yaptı.

Trump'ın yeniden başkan seçilmesi durumunda, mevcut SEC Başkanı Gary Gensler'ın koltuğu için Gallagher dışında başka isimler de konuşuluyor. Eski CFTC Başkanı Chris Giancarlo, eski SEC Genel Danışmanı Robert Stebbins ve mevcut Cumhuriyetçi SEC Komiseri Hester Peirce bu isimler arasında. Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara göre Peirce, 2025'te görev süresinin dolmasıyla kurumdan ayrılmayı planlıyor.

Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:25 İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü İncel şiddetle ilgili korkutan sözler: Buzdağının görünen yüzü
17:50 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı 81 il başkanının sahip çıktığı Gülşah Durbay gözyaşlarını tutamadı
17:13 Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak Elektrik ve doğalgaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacak
16:59 Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul’da çekilen görüntü pes dedirtti Türkiye, vahşice öldürülen 2 kadına ağlarken İstanbul'da çekilen görüntü pes dedirtti
14:57 Katledilen İkbal Uzuner’in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı Katledilen İkbal Uzuner'in babasının ilk ifadesi ortaya çıktı
09:29 Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst’a demediğini bırakmadı Nihat Kahveci, Giovanni van Bronckhorst'a demediğini bırakmadı
09:26 ABD’de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu ABD'de ünlü DJ, evinde kafası kesilmiş halde bulundu
09:18 Surlardaki vahşetin ardından Emniyet’ten 81 ilde “incel“ alarmı Surlardaki vahşetin ardından Emniyet'ten 81 ilde "incel" alarmı
09:16 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi 3 şehirde yeni enerji alanı belirlendi
09:16 Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı Küresel piyasalar haftaya pozitif seyirle başladı
09:10 Maça damga vuran an Fatih Tekke, Okan Buruk’la selamlaşmadan gitti Maça damga vuran an! Fatih Tekke, Okan Buruk'la selamlaşmadan gitti
08:44 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner’in annesi eşimi arayıp ’Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler’ demiş 19 yaşındaki caninin babası: İkbal Uzuner'in annesi eşimi arayıp 'Oğlun kızımın beynini yıkadı, intihar edecekler' demiş
08:11 İstanbul’daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı İstanbul'daki ünlü börekçide kıyma yerine sakatat-baş eti ve hayvan taşlığı kullanıldığı ortaya çıktı
07:35 Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi Özgür Özel, 31 Mart seçimlerinde kaybettikleri şehirden özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 19:30:01. #1.11#
SON DAKİKA: Trump Yönetiminin SEC Başkanı belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.