Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Dünya

Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi

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Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump: Ukrayna Devlet Başkanı hakkında 'Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı, ABD'ye her gelişinde 60 milyar dolarla dönüyor' diye konuştu.

24.09.2024 09:41  Güncelleme: 10:03
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BM Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'de bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, burada askeri tesisleri ziyaret etti. Ukrayna'ya sevk edilen silahların üretildiği tesislere yapılan bu gezi, Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçiler'in başkan adayı Donald Trump'ın tepkisini çekti. Trump, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin "seçimleri Demokratlar'ın kazanmasını istediğini" ileri sürdü.

Ukrayna liderini hedef alan Trump, "Bence Zelenskiy tarihin en büyük pazarlamacısı. Ne zaman ülkeye gelse 60 milyar dolarla geri dönüyor" dedi. Pennsylvania'daki seçim mitinginde konuşan Donald Trump, "Eğer seçimi kazanırsam Putin ve Zelenskiy'i arayacağım ve savaşı bitirmeleri için bir anlaşmaya varmalarını söyleyeceğim" diye konuştu.

ZELENSKİY YENİ YARDIMLAR ALMAYI PLANLIYOR

Zelenskiy ise Trump ile eş zamanlı yaptığı açıklamada, "ABD'nin kararlı eylemleri, gelecek yıl Rus saldırganlığının durdurulmasını hızlandırabilir" dedi. Trump'ın açıklamaları, Zelenskiy'nin "zafer planı" olarak adlandırdığı stratejisini ABD Başkanı Joe Biden'a sunmak üzere ülkeyi ziyaret ettiği döneme denk geldi. Zelenskiy, Biden ile görüşmesinden sonra planını ABD Kongresi'ne ve iki başkan adayı Kamala Harris ve Donald Trump'a sunacağını söylemişti. Trump daha önce Ukrayna'ya ABD'nin verdiği desteği eleştirmiş ve Rus lider Vladimir Putin'i övmüştü. Ancak Trump "büyük olasılıkla" Zelenskiy ile görüşeceğini belirtmişti.

RUSYA'DAN UZUN MENZİLLİ FÜZE RESTİ

Ukrayna aylardır ABD, İngiltere ve diğer Batılı müttefiklerinden Rusya'daki hedefleri vurabilmek için uzun menzilli füzeler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasını istiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırmasının, NATO'nun Rusya ile savaş halinde olması anlamına geleceğini söylemişti. Zelenskiy, müttefiklerine şimdiye kadarki yardımları için minnettar olduklarını söyledi ve ABD'den "başlıca destekçi" diye söz eti. ABD, şu ana dek yaptığı 56 milyar dolar yardımla Ukrayna'nın savunmasına en fazla destek veren ülke.

TRUMP, BIDEN YÖNETİMİNDEN FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Donald Trump Kasım'da seçilmesi halinde "savaşı 24 saat içinde" bitireceğini söylemiş, ancak ABD'nin Ukrayna'ya desteğini para israfı olarak tanımlamak dışında ayrıntı vermemişti. Trump ile Mart ayında görüşen Macaristan Başbakanı Viktor Orban "Trump'ın Ukrayna-Rusya savaşına kuruş para vermeyeceğini, böylece de savaşın sona ereceğini" söylemişti.

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Son Dakika Dünya Trump, Zelenskiy'i 'Pazarlamacı' olarak nitelendirdi - Son Dakika

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