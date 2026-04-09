Trump\'tan İran\'a yeni tehdit: Uymayan bedelini öder

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında ilan edilen ancak İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle akıbeti belirsiz bir hal alan ateşkes kararına ilişkin açıklama yaptı.

"ANLAŞMANIN BOZULMA İHTİMALİ DÜŞÜK"

Trump, İran’ın tüm şartları yerine getirdiğinden emin olunana kadar ABD’ye ait gemi, uçak ve askeri personelin mevcut mevzilerini koruyacağını belirtti. Anlaşmanın bozulması ihtimalini "düşük bir olasılık" olarak nitelendiren Trump, buna rağmen yaşanacak bir aksilikte çatışmanın "daha önce hiç görülmemiş bir güçle" başlayacağı tehdidinde bulundu.

Trump paylaşımında, "Büyük ordumuz şu an dinleniyor ve bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.

"Eğer herhangi bir nedenle bu gerçekleşmezse, ki bu son derece düşük bir ihtimal, o zaman "Çatışma Başlar", daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde, daha önce hiç görülmemiş bir şekilde. Uzun zaman önce kararlaştırılmıştı ve tüm sahte söylemlere rağmen - NÜKLEER SİLAHLAR YOK OLACAK ve Hürmüz Boğazı AÇIK VE GÜVENLİ OLACAK. Bu arada büyük ordumuz dinleniyor, aslında bir sonraki fetih için sabırsızlanıyor. AMERİKA GERİ DÖNDÜ!"

"10 MADDELİK PLAN İDDİASI DOĞRU DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelere ilişkin ortaya atılan “10 maddelik plan” iddialarını reddetti.

Trump, söz konusu planın The New York Times ve CNN tarafından yayımlandığını belirterek, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve “uydurma” olduğunu savundu.

Trump, iddia edilen planın barış sürecine zarar verme amacı taşıdığını ileri sürdü.

Açıklamada, söz konusu maddelerin tamamen yanlış olduğu ifade edildi.

"NÜKLEER SİLAH YOK, BOĞAZ AÇIK KALACAK"

Daha önce alınan kararların arkasında durduğunu vurgulayan Trump, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına asla izin verilmeyeceğini ve Hürmüz Boğazı'nın "açık ve güvenli" kalacağını yineledi.

Washington yönetiminin bölgedeki sahte söylemlere itibar etmeyeceğini belirten Trump, "Amerika geri döndü" mesajıyla kararlılık vurgusu yaptı.

KIRILGAN ATEŞKESTE SON 24 SAAT

ABD ve İran arasında varılan iki haftalık kırılgan ateşkes, ilk gününde ağır darbe aldı. İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı şiddetli hava harekatı ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapatma tehdidi, bölgedeki gerilimi yeniden zirveye taşıdı.

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik en ağır saldırılarını gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'un merkezini ve yoğun nüfuslu bölgeleri uyarı yapmadan hedef alan bombardımanlarda, Lübnan Sivil Savunma verilerine göre en az 254 kişi hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç, sahadaki durumu "korkunç" ve "yıkıcı" olarak nitelendirirken, bölgede büyük bir panik dalgası hakim oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI TEHDİDİ

Küresel enerji sevkiyatının kalbi olan Hürmüz Boğazı'nın açılması süreci, İsrail’in saldırılarıyla tehlikeye girdi.

İran Devrim Muhafızları, İsrail'in operasyonlarını durdurmaması halinde karşılık vereceklerini duyurdu.

Tahran yönetimi, boğazda "deniz mayını riski" bulunduğu gerekçesiyle gemiler için alternatif rotalar yayımlarken, İsrail’in geri adım atmaması durumunda stratejik geçidi tamamen kapatabileceği uyarısında bulundu.

DİPLOMASİ TRAFİĞİNDE LÜBNAN ÇATLAĞI

Ateşkesin kapsamı konusunda Washington, Tel Aviv ve Tahran arasında derin görüş ayrılıkları yaşandı.

Trump yönetimi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın ateşkes anlaşmasına dahil olmadığını kesin bir dille açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Lübnan için hiçbir zaman söz verilmediğini belirtirken; İran, Hizbullah’ı da kapsayan topyekun bir duraklama konusunda ısrarını sürdürdü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise taraflara Lübnan'ı da sürece dahil etme çağrısında bulundu.

KRİTİK ZİRVE ÖNCESİ SERT SÖYLEMLER

Cuma günü Pakistan'da yapılması planlanan ve Hürmüz Boğazı'nın geleceğinin ele alınacağı müzakereler öncesinde taraflardan karşılıklı tehditler yükseldi.

Netanyahu, "tamamlanması gereken hedefleri" olduğunu vurgulayarak çatışmaya hazır olduklarını belirtirken, Pentagon Başkanı Pete Hegseth, ABD güçlerinin teyakkuzda beklediğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre liderler, dün gece itibarıyla İran bağlamında ilan edilen ateşkes başta olmak üzere, bölgedeki güncel gelişmeleri ele aldı.

Ateşkesten duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünya için oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen 40 günün ardından aralanan iki haftalık fırsat penceresinin kalıcı bir barış anlaşması için çok iyi değerlendirilmesi ve sürecin kundaklanmasına fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan başta olmak üzere dost ve kardeş ülkelerle birlikte yürütülen çözüm çabalarına, Türkiye’nin desteğinin artarak süreceğini vurguladı.