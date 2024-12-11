TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu - Son Dakika
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TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait SİHA'lar, Rakka şehir merkezinde bulunan YPG/PKK terör örgütüne bağlı sözde asayiş güçlerinin merkezini vurdu.

11.12.2024 16:39
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Şam'ın kuşatılması ve Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/ YPG'yi geriletmeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTI

Suriye Milli Ordusu'nun da Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Münbiç ilçesinde kontrolü sağlaması ile iyice köşeye sıkışan terör örgütü, Rakka ilinde rejim karşıtı göstericilere ateş açmaya başladı. 4 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırıların ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

TÜRK SİHA'LARI SÖZDE ASAYİŞ MERKEZİNİ VURDU

Türkiye, ABD ordusunun YPG'ye destek amaçlı geldiği ve devriye attığı Rakka kentine SİHA'lar ile operasyon düzenledi. Türk SİHA'ları, eli kanlı terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolü altında bulunan sözde asayiş merkezini vurdu.

TSK\'dan Rakka\'ya hava operasyonu! PKK-YPG\'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu

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Son Dakika Dünya TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Abuzer Yavuz:
    Bu bina bu gecemi yapıldı daha önce neden yomuydu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu - Son Dakika
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