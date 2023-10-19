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Savaşa değil yardıma! Mehmetçik, Filistin için göreve hazır - Son Dakika

Savaşa değil yardıma! Mehmetçik, Filistin için göreve hazır

Son Güncelleme: 19.10.2023 13:19

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılacak yardım çalışmalarında ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır. Yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsur bölgedeki ortamın uygunluğu" açıklamasını yaptı.

İsrail saldırısı sonrasında Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılması planlanan yardım çalışmalarıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından dikkat çeken bir değerlendirme geldi. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır" açıklamasını yaptı.

BÖLGEDEKİ ORTAMIN UYGUNLUĞU ÖNEMLİ

Kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem tahliye hem de sağlık desteği konusundaki tecrübelerine dikkati çekerek, yardım çalışmalarının gerçekleştirilmesinde en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğunu vurguladı.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ UÇAK GEMİSİ

ABD'nin ikinci bir uçak gemisi görev grubunun Doğu Akdeniz'e geleceğine yönelik açıklamaların hatırlatılması üzerine kaynaklar, savunma ve güvenlik konusunda bölgedeki her türlü gelişmeyi yakından takip ettiklerini, alınması gereken tüm tedbirleri aldıklarını dile getirdi.

"ABD'Lİ MUTATAPLARIMIZA SORDUĞUMUZDA..."

Birçok ülkenin uzun yıllardır bölgeye yakından ilgi ve alaka gösterdiğini ifade eden kaynaklar, "Belli periyotlarla uçak gemisi görev grubu buralarda görev icra ediyor. ABD bir görev grubu daha görevlendirdiğini açıkladı. O uçak gemisi görev grubu daha gelmedi. ABD'li muhataplarımıza bu konuyu sorduğumuzda, 'Muharip olmayanların, sivillerin tahliyesi operasyonu kapsamında geldiklerini' bildiriyorlar. Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz." yanıtını verdi.

DOĞRU AKDENİZ'DEKİ FAALİYETLER

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine yönelik soru üzerine de TSK'nın planlı eğitim ve tatbikatlarının kararlılıkla devam ettiğini belirten kaynaklar, "TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin hak, alaka ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetlerimiz Doğu Akdeniz'de yeterli sayıda gemiyle keşif gözetleme, sancak, varlık gösterme ve eğitim, tatbikat faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor" dedi

Filistin, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Savaşa değil yardıma! Mehmetçik, Filistin için göreve hazır - Son Dakika


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SON DAKİKA: Savaşa değil yardıma! Mehmetçik, Filistin için göreve hazır - Son Dakika
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