TSK'ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra - Son Dakika
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Dünya

TSK'ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra

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Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-4 Phantom uçağının Kıbrıs'ta yere yakın yaptığı manevra, izleyenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

30.04.2025 20:08
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Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının KKTC'de gerçekleştirdiği alçak irtifa gösterisi, izleyenlerin nefesini tutmasına neden oldu.

YERE BİRKAÇ METRE KALA TEHLİKELİ MANEVRA

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağının KKTC semalarında gerçekleştirdiği uçuş izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünden hızla dalışa geçen pilot, yere birkaç metre kala tehlikeli manevra yaptı.

NEFES KESEN GÖSTERİ KAMERADA

Herkes uçağın çarpacağını düşünürken, pilot son anda yeniden havalandı. Uçağın bu denli alçakta yaptığı hızlı geçişler ve ani dönüşler, hem karada izleyenler hem de o anları kaydedenler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

TSK\'ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra

Türk Hava Kuvvetleri, Kıbrıs, Dünya, TSK, Son Dakika

Son Dakika Dünya TSK'ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • tolga karabulut:
    ŞU ÜLKEMİZDE OLAN VATAN MILLET SEVGİSİ YURDUMUZUN DOĞASI GÜZELLİKLERİ DÖRT MEVSİM OLMASI YEMİN EDİYORUM BASKA ÜLKE DE OLSA DÜNYANIN EN GÜVENİLİR EN REFAH ÜLKESİ OLURDU AMA BAŞIMIZDAKILER BİTİRDİ BİZİ ! 137 147 Yanıtla
    Mert kursun :
    bence senin gibi düşünenler yüzünden her haşta muhalefet olunmaz 10 11
  • Khamet:
    Bu kadar böylesine eski bir uçakla manevra yapmak akıl tutulması gerekir bençe hiç taktir almıyor 58 129 Yanıtla
    Poyraz Mehmet:
    öylesine eski dediğin uçağın kabiliyeti yeni tip bir çok uçağa basar bi kere çift motor olması bile başlı başına bir enimniyet. 4 3
  • Kasım Ömeroğlu:
    herkes ayağını denk alsın Türk olmak bir ayrıcalıktır ne mutlu müslüman Türküm diyene 140 18 Yanıtla
  • Murat Sarıal:
    altay tankının propagandası var yıllardır kendi yok. algılara gelmeyin 21 133 Yanıtla
    Oğuz Yalçın:
    ülkene halkına güvenmeyi bir öğrenemedin gitti.Bırak olumsuz düşünmeyi.Togga da böyle diyordu birileri.Fatihe de İstanbul'u bu tıfıl mı fethedecek diyordu karamsarlar gruhu.Merak etme pek yakında 9 2
    murat özdemir:
    Altay tankı yazıp izle. 9 1
  • Pinokyo Net:
    yapmayın siz bize canlı lazımsınız :3 111 7 Yanıtla
  • barış özcan:
    Türk evladı imkansız de,sonra otur izle. 78 2 Yanıtla
  • Ali Kaptan:
    Aslan bunlar Allah'ın izni ile bunlara bir şey olmaz savaş uçağı ile yere temas eden pilot sadece Türkiye'de olur helal kardaslarima Allah'ın izni ile gök e bekçi olun karada bizde 77 1 Yanıtla
  • Osman A:
    Rahat oluuuuun...O Türk pilotu...Nerde ne yapacağını iyi bilir. 33 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: TSK'ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra - Son Dakika
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