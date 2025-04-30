TSK\'ya ait savaş uçağından yürekleri ağza getiren manevra

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçağının KKTC'de gerçekleştirdiği alçak irtifa gösterisi, izleyenlerin nefesini tutmasına neden oldu.

YERE BİRKAÇ METRE KALA TEHLİKELİ MANEVRA

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-4 Phantom savaş uçağının KKTC semalarında gerçekleştirdiği uçuş izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Gökyüzünden hızla dalışa geçen pilot, yere birkaç metre kala tehlikeli manevra yaptı.

NEFES KESEN GÖSTERİ KAMERADA

Herkes uçağın çarpacağını düşünürken, pilot son anda yeniden havalandı. Uçağın bu denli alçakta yaptığı hızlı geçişler ve ani dönüşler, hem karada izleyenler hem de o anları kaydedenler tarafından büyük bir heyecanla takip edildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.