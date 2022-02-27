Tüm dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Ukrayna, Rusya ile görüşmek için Belarus'a gitmedi: Verilen süre doldu - Son Dakika
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Tüm dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Ukrayna, Rusya ile görüşmek için Belarus'a gitmedi: Verilen süre doldu

27.02.2022 15:33
Tüm dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Ukrayna, Rusya ile görüşmek için Belarus'a gitmedi: Verilen süre doldu

Rus yetkililer, Ukrayna ile müzakere için Belarus'a giderek Ukraynalı yetkilileri beklemeye başlamıştı. Ancak Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Görüşme ancak saldırılar durursa olur" diyerek şart koşmuştu. Ukrayna'nın Rus yetkililerle görüşmek için Belarus'a gitmemesinin ardından Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet bölgeden ayrıldı. Rusya, Ukrayna'ya saat 15.00'a kadar verilen sürenin dolduğunu açıkladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken, bugün Rus yetkililerin müzakere için Belarus'a giderek Ukraynalıları beklemeye başladığı açıklanmıştı. Rusların "Saat 15.00'a kadar buradayız" sözünün ardından konuşan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, "Görüşme ancak saldırılar durursa olur" diyerek şart koşmuştu. Zelenski ayrıca müzakerelerin İstanbul'da yapılması da önerdi. Ancak Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, sürenin dolmasının ardından bölgeden ayrıldı.

"SAAT 15.00'A KADAR BURADAYIZ"

Rusya'nın, Ukrayna'ya müzakereler için Belarus'a gelmesine yönelik verdiği süre (TSİ) 15:00 itibarıyla doldu. Vladimir Medinskiy başkanlığındaki heyet, Belarus'un Gomel şehrine geldi. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Medinskiy, "Saat 15:00'e kadar buradayız ve Ukrayna tarafının Gomel'deki müzakereler için gelme kararını bekleyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

LUKAŞENKO İLE GÖRÜŞTÜLER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sürenin dolmasına az bir süre kala yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

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