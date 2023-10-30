Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını yurt genelinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kutlarken, İstanbul'daki vatandaşların büyük bir kısmı da Bağdat Caddesi'ndeki etkinliklere katıldı.

MAĞAZADA TÜRK BAYRAĞI GÖREMEYİNCE ÇILDIRDILAR

Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan bir Apple mağazasının kapısına Türk Bayrağı asmadığını fark eden vatandaşların tepkisi ise bir hayli sert oldu.

İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEK NEDENİYLE HEDEFTEYDİ

Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail'e verdiği destek nedeniyle hali hazırda milyonların hedefinde olan ABD menşeili firma bayrak krizinin de eklenmesiyle sinirleri iyice hoplattı.

ELLERİNDEKİ BAYRAKLARI CAMLARA YAPIŞTIRDILAR

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ellerindeki bayrakları mağazanın camlarına yapıştırdı ya da astı. Apple mağazası önünde toplanan kalabalık firmanın duyarsızlığına tepki gösterirken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.