Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını yurt genelinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kutlarken, İstanbul'daki vatandaşların büyük bir kısmı da Bağdat Caddesi'ndeki etkinliklere katıldı.
Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan bir Apple mağazasının kapısına Türk Bayrağı asmadığını fark eden vatandaşların tepkisi ise bir hayli sert oldu.
Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail'e verdiği destek nedeniyle hali hazırda milyonların hedefinde olan ABD menşeili firma bayrak krizinin de eklenmesiyle sinirleri iyice hoplattı.
Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ellerindeki bayrakları mağazanın camlarına yapıştırdı ya da astı. Apple mağazası önünde toplanan kalabalık firmanın duyarsızlığına tepki gösterirken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
Son Dakika › Dünya › Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu - Son Dakika