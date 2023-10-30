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Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu - Son Dakika

Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu

Son Güncelleme: 30.10.2023 10:40

Cumhuriyet'in 100. yılı dün İstanbul'da coşkuyla kutlanırken, Bağdat Caddesi'nde yaşanan bir olay kısa sürede gündem oldu. Bağdat Caddesi'nde bulunan bir Apple mağazasına Türk Bayrağı asmadığı için tepki gösteren vatandaşlar, kapıya zorla bayrak asmaya çalışırken, yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılını yurt genelinde yoğun katılım ve büyük bir coşkuyla kutlarken, İstanbul'daki vatandaşların büyük bir kısmı da Bağdat Caddesi'ndeki etkinliklere katıldı.

MAĞAZADA TÜRK BAYRAĞI GÖREMEYİNCE ÇILDIRDILAR

Yürüyüş esnasında cadde üzerinde bulunan bir Apple mağazasının kapısına Türk Bayrağı asmadığını fark eden vatandaşların tepkisi ise bir hayli sert oldu.

İSRAİL'E VERDİĞİ DESTEK NEDENİYLE HEDEFTEYDİ

Gazze'de binlerce sivili katleden İsrail'e verdiği destek nedeniyle hali hazırda milyonların hedefinde olan ABD menşeili firma bayrak krizinin de eklenmesiyle sinirleri iyice hoplattı.

ELLERİNDEKİ BAYRAKLARI CAMLARA YAPIŞTIRDILAR

Aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu grup, ellerindeki bayrakları mağazanın camlarına yapıştırdı ya da astı. Apple mağazası önünde toplanan kalabalık firmanın duyarsızlığına tepki gösterirken, o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Cumhuriyet Bayramı, İstanbul, 29 Ekim, Apple, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görüntü Bağdat Caddesi'nden! Bayrak asmayan Apple mağazası kalabalığın hedefi oldu - Son Dakika
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