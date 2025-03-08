Türk dizileriyle Türkçe öğrendi, sevimli halleri izleyenleri mest etti - Son Dakika
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Dünya

Türk dizileriyle Türkçe öğrendi, sevimli halleri izleyenleri mest etti

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Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki Saba, Türk dizi ve filmlerini izleyerek kendi kendine Türkçe öğrendi. Türkiye'ye hiç gelmeden Türkçeyi öğrenen genç kızın sevimli halleri izleyenleri mest etti.

08.03.2025 11:04  Güncelleme: 11:17
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Hindistan'da yaşayan 18 yaşındaki Saba, beş yıl önce izlemeye başladığı Türk dizi ve filmleri sayesinde kendi kendine Türkçe öğrendi. Türk kültürüne büyük ilgi duyan genç kız, kısa sürede dili kavrayarak akıcı bir şekilde konuşmaya başladı.

GÖRÜNTÜLER İÇ ISITTI

Dil öğrenmenin kendisi için kolay olduğunu belirten Saba, Türkçe'nin yanı sıra Hintçe, Arapça, İngilizceyi de rahat konuşabiliyor. Türk dizilerine olan sevgisinin onu yeni bir dil öğrenmeye teşvik ettiğini söyleyen genç kız, Türkiye'ye hiç gelmeden Türkçeyi öğrendiğini söyledi. Hindistan'a giden Türklerin paylaşımıyla ortaya çıkan iç ısıtan görüntülerde, Saba "Kiralık Aşk" ve "Aşk Laftan Anlamaz" anlamaz dizilerini bildiğini ifade etti.

Türk dizileriyle Türkçe öğrendi, sevimli halleri izleyenleri mest etti

Kültür Sanat, Televizyon, Hindistan, Türkiye, Eğitim, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk dizileriyle Türkçe öğrendi, sevimli halleri izleyenleri mest etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tuna Han:
    bizde de imam hatipde arapça öğretiliyor ne var yani din sömürücülugu anlatılıyor 17 83 Yanıtla
  • Erol Yurt:
    Bizim Arapçadan sorumlu din işleri başkanımız Arapça bilmiyor 21 26 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    e yani kultur bakanligi bu samimiyeti alip soyle bir hafta misafir etse fena mi olur.. 43 0 Yanıtla
  • Linyitspor43:
    Yeminle bazı tanıdıklarımdan daha anlaşılır Türkçe konuşuyor 40 0 Yanıtla
  • İsik Hizi:
    Suriyeliler den sonra sira hindistanlilar da mı istemiyoruz istemiyoruz 10 21 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    haber mi bu şimdi aziz nesin büyük adamdın 10 21 Yanıtla
  • Mehmet Şener:
    Dünyada güzel şeyler de oluyor... 7 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Türk dizileriyle Türkçe öğrendi, sevimli halleri izleyenleri mest etti - Son Dakika
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