Türk donanmasından KKTC önlerinde 50 gemiyle gövde gösterisi

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İktidar ile muhalefet arasında bu zamana kadar görülmemiş oy farkı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla 50 gemi ile geçit töreni icra edildi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü dolayısıyla KKTC'de törenler yapıldı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra CHP lideri Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ve diğer parti genel başkanları da katıldı.

KIBRIS ÖNLERİNDE GÖVDE GÖSTERİSİ

Tören sonrası Türk savaş gemileri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı dolayısıyla KKTC açıklarında gövde gösterisi yaptı. Törene harekatın 50'nci yılı nedeniyle 50 Türk savaş gemisi katıldı. TCG Anadolu Gemisi de geçitte yer aldı.

KKTC'LİLER YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

KKTC önlerinden geçiş yapan gemiler, halkı selamlarken, KKTC'lilerin Türk savaş gemilerine ilgisi de yoğundu. Türk donanmasının gövde gösterisi kameraya yansıdı.

TÜRK YILDIZLARI KIBRIS SEMALARINDA

Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda da 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Töreni düzenlendi. Tören alanı üzerinden uçan Türk Yıldızları Akrobasi Timi katılımcıları selamladı.