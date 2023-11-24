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Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında cinsel taciz davası açıldı - Son Dakika

Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında cinsel taciz davası açıldı

New York Belediye Başkanı Eric Adams, Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması ve FBI incelemeleri altında. 1993'te bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme geldi. Dosyada detay eksik, Adams iddiaları reddediyor. Cinsel saldırı mağduru 5 milyon dolar tazminat talep ediyor. Adams, Demokrat Partili bir politikacı ve eski polis memuru. Soruşturma, Türkiye'den bağışları da içeriyor.

Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında cinsel taciz davası açıldı
24.11.2023 - 14:30,  Güncelleme: 14:38
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Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams bir kadın tarafından cinsel tacizle suçlandıktan sonra hakkında soruşturma açıldı. FBI'ın kampanya bağışlarına yönelik incelemeleri devam ederken, 1993'te bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme geldi. Dosyada saldırının detayları eksik olsa da, Adams iddiaları şiddetle reddediyor. Sözcüsü, Başkan'ın hiç tanımadığı bir kişi tarafından cinsel tacizle suçlandığını söyledi.

Söz konusu davada, cinsel saldırı mağduru tarafından 5 milyon dolarlık tazminat talep ediliyor. Eric Adams, önceki görevlerinden önce yüksek rütbeli bir polis memuru olarak görev yaptığı Demokrat Partili bir politikacıdır. Cinsel saldırı suçlamaları, "Yetişkin Mağdurlar Yasası" kapsamında yapılan bir davadır, bu yasa son yıllarda birçok ünlü kişiye karşı cinsel taciz davalarına yol açtı.

Söz konusu soruşturma, aralarında Türkiye'den bazı firmaların da olduğu bağış sınırını aşan seçim yardımlarının FBI tarafından mercek alınmasını içeriyor.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında cinsel taciz davası açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında cinsel taciz davası açıldı - Son Dakika
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