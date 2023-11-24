Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams hakkında cinsel taciz davası açıldı

Türk firmalarıyla bağlantılı bağış soruşturması altında bulunan New York Belediye Başkanı Eric Adams bir kadın tarafından cinsel tacizle suçlandıktan sonra hakkında soruşturma açıldı. FBI'ın kampanya bağışlarına yönelik incelemeleri devam ederken, 1993'te bir kadına cinsel saldırı suçlamasıyla gündeme geldi. Dosyada saldırının detayları eksik olsa da, Adams iddiaları şiddetle reddediyor. Sözcüsü, Başkan'ın hiç tanımadığı bir kişi tarafından cinsel tacizle suçlandığını söyledi.

Söz konusu davada, cinsel saldırı mağduru tarafından 5 milyon dolarlık tazminat talep ediliyor. Eric Adams, önceki görevlerinden önce yüksek rütbeli bir polis memuru olarak görev yaptığı Demokrat Partili bir politikacıdır. Cinsel saldırı suçlamaları, "Yetişkin Mağdurlar Yasası" kapsamında yapılan bir davadır, bu yasa son yıllarda birçok ünlü kişiye karşı cinsel taciz davalarına yol açtı.

Söz konusu soruşturma, aralarında Türkiye'den bazı firmaların da olduğu bağış sınırını aşan seçim yardımlarının FBI tarafından mercek alınmasını içeriyor.