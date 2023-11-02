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Türk gazetecilere Batı Şeria'da saldırı yapıldı - Son Dakika

Türk gazetecilere Batı Şeria'da saldırı yapıldı

Son Güncelleme: 02.11.2023 21:58

İsrail-Filistin arasındaki çatışmayı haberleştirmek için bölgede bulunan Türk gazetecilere saldırı yapıldı. Batı Şeria'nın Nablus kentinde, Yahudi yerleşim yerinden geçen Türk gazetecilerin aracına henüz ne olduğu belirlenemeyen bir cisim atıldı.

İsrail- Filistin çatışmasını haberleştirmek için Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan TRT Haber muhabiri Murat Can Öztürk ve kameraman Ahmet Bağış'ın içinde olduğu araca saldırı yapıldı.

YAHUDİ YERLEŞİM YERİNDE SALDIRIYA UĞRADILAR

TRT Haber'de yer verilen haberde, muhabir Öztürk'ün ifadesine göre, bir Yahudi yerleşim yerinin sokağa çıkma yasağı bulunan caddesinden araçları ile geçerken birden ne olduğunu anlamadıkları cisimler ile hedef alındılar.

SALDIRI SONRASI BÖLGEDEN AYRILDILAR

Türk muhabirler, araçlarına yapılan saldırı sonrası bölgeden ayrılarak güvenli başka bir yere geçmek zorunda kaldı.

İSRAİL, GAZETECİLERİ DE HEDEF ALIYOR

Öte yandan abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden basın mensuplarının sayısının 38'e yükseldiği belirtildi. Filistin Gazeteciler Sendikasının Facebook sayfasından yapılan açıklamada, 7 Ekim sonrasında İsrail saldırıları sonucu 25 Filistinli gazeteci ve 13 medya çalışanının hayatını kaybettiği duyuruldu.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Türk gazetecilere Batı Şeria'da saldırı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk gazetecilere Batı Şeria'da saldırı yapıldı - Son Dakika
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