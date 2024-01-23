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Kırgızistan Parlamentosu Türkiye'ye Destek Mesajı Verdi - Son Dakika
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Kırgızistan Parlamentosu Türkiye'ye Destek Mesajı Verdi

Kırgızistan parlamentosunda yapılan konuşmada, Kahramanmaraş depremleri sonrasında Türkiye'ye destek mesajı verildi. Kırgızistan sınırında meydana gelen deprem sonrasında da Kırgızistan'a destek mesajları paylaşıldı. Deprem bölgedeki birçok ülkeyi etkilerken, can kaybı ve hasar bildirilmemiştir. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yardım ekibi göndermiş ve yardım kampanyası başlatmıştır.

23.01.2024 - 11:41,
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından Kırgızistan parlamentosunda konuşma yapan Kırgız vekil Nurcigit Kadırbekov, "Türk halkının yanındayız" mesajı vermişti. Kadırbekov, kürsüden Türkiye için geçmiş olsun dileklerini iletmişti. Kırgızistan sınırında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından Kadırbekov'un konuşması yeniden gündem oldu. Sosyal medyada kullanıcılar, peş peşe destek mesajları paylaşarak "Biz de Kırgızistan'ın yanındayız" dedi.

ÇİN-KIRGIZİSTAN SINIRINDA DEPREM

Kırgızistan ile Çin sınırında meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi etkiledi. Depremle ilgili henüz bir can kaybı kaydedilmezken, bölgede artçılar etkisini sürdürüyor. Sincan Özerk Bölgesi'nde saat 02.00 itibarıyla meydana gelen depremin ardından en büyüğü 5,3 olan artçı sarsıntı kaydedildi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te de deprem nedeniyle halk sokağa döküldü. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09'da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı. Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı'da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.

KIRGIZİSTAN VEKİLİ PARLAMENTO'DAN TÜRKİYE'YE SESLENDİ

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremlerin ardından neredeyse 1 yıl geçerken Kırgızistan parlamentosunda gerçekleşen konuşma yeniden sosyal medyada paylaşıldı. 6 Şubat'ya yaşanan büyük depremin ardından kürsüde konuşan Kırgızistan milletvekili Nurcigit Kadırbekov, "Değerli bizim kardeşlerimiz, Türkiye, sizin için şimdi çok üzüntü içerisindeyiz. Yakınlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileriz. Bu zor zamanda Türkiye senin yanındayız." demişti.

Öte yandan Kırgızistan Meclisinde, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitirenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un talimatı üzerine Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, arama kurtarma görevlileri, sağlık çalışanları ve psikologlardan oluşan 63 kişilik ekibi Türkiye'ye göndermiş, ülkede yardım kampanyası başlatmıştı.

Kırgızistan Parlamentosu Türkiye\'ye Destek Mesajı Verdi
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