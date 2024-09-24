Türk Hava Yolları, Pakistan\'ın dev havayolu şirketini satın alıyor

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Türk Hava Yolları (THY), Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'nı (PIA) satın almak için ilgisini resmen ortaya koydu.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik'in yaptığı açıklamaya göre, Pakistan hükümeti ile THY arasında PIA'nın satışı konusunda görüşmeler devam ediyor.

YATIRIMLAR ARTACAK

Bakan Malik, PIA'nın satışı ve diğer dış yatırımların, Pakistan'ın makroekonomik istikrarı sağlamasıyla birlikte daha fazla artacağını belirtti.

ÜLKEYE YENİ FIRSATLAR SUNACAK

Ayrıca, Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) programını tamamlamasının eşiğinde olduğunu ifade eden bakan, bu gelişmenin ülkeye küresel finans kuruluşlarıyla yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.

BÜYÜK BİR BORÇ YÜKÜ ALTINDALAR

Pakistan Uluslararası Havayolları, yaklaşık 800 milyar Rupi (2,9 milyar dolar) borç yükü altında ve son yıllarda birçok kez devlet desteği aldı. Pakistan Özelleştirme Komisyonu, PIA'nın satış ihalesinin 1 Ekim 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu.