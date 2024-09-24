Türk Hava Yolları, Pakistan\'ın dev havayolu şirketini satın alıyor

Türk Hava Yolları (THY), Pakistan'ın ulusal havayolu şirketi Pakistan Uluslararası Havayolları'nı (PIA) satın almak için ilgisini resmen ortaya koydu.
Pakistan Maliye Devlet Bakanı Ali Pervaiz Malik'in yaptığı açıklamaya göre, Pakistan hükümeti ile THY arasında PIA'nın satışı konusunda görüşmeler devam ediyor.
Bakan Malik, PIA'nın satışı ve diğer dış yatırımların, Pakistan'ın makroekonomik istikrarı sağlamasıyla birlikte daha fazla artacağını belirtti.
Ayrıca, Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) programını tamamlamasının eşiğinde olduğunu ifade eden bakan, bu gelişmenin ülkeye küresel finans kuruluşlarıyla yeni fırsatlar sunacağını dile getirdi.
Pakistan Uluslararası Havayolları, yaklaşık 800 milyar Rupi (2,9 milyar dolar) borç yükü altında ve son yıllarda birçok kez devlet desteği aldı. Pakistan Özelleştirme Komisyonu, PIA'nın satış ihalesinin 1 Ekim 2024 tarihinde yapılacağını duyurdu.
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