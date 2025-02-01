Türk ordusunun yeni silahı o ülkede gündem oldu

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Son dönemde Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki gerilimlerin artmasıyla Türkiye'ye karşı silahlanma yarışına girişen Yunanistan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki her gelişmeyi yakından takip ediyor. Ülke medyasında neredeyse her gün Türkiye'ye dair haberler manşetlerde yer alıyor.

Yunan medyasındaki son manşetlerden biri de, Bazna dronlarına ilişkin oldu. Yunanistan'ın önde gelen savunma sanayi haber sitelerinden "Defencereview", Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Bazna'ları incelemeye aldı.

ÖZELLİKLERİNE DİKKAT ÇEKEREK DUYURDULAR

"Türk Ordusu, ani saldırılar için su altından fırlatılabilen Bazna dronlarını envantere dahil etti" başlığıyla servis edilen haberde, Bazna'nın üstün özelliklerine dikkat çekildi. Haberde şu ifadelere yer verildi:

Türk savunma sanayii basınında çıkan haberlere göre, Dönmezoğlu Bilişim tarafından geliştirilen dikey kalkış ve iniş yapabilen yenilikçi Bazna dron mühimmatını envanterine dahil etti. Bazna'nın yeniliği, su altından fırlatılabilmesi, ardından sudan çıkarak hedefe yönelmesidir. Bu özellik, deniz piyadeleri veya özel kuvvetler tarafından ani saldırılar için idealdir.

ELEKTRONİK KARŞI TEDBİRLERE DİRENÇLİLİK

Üretici firmaya göre, Bazna elektronik karıştırmalara karşı dayanıklıdır ve saldırıların yanı sıra istihbarat toplama, gözetleme ve keşif görevlerini de yerine getirebilir.

TEKNİK ÖZELLİKLER VE KAPASİTE

Hedeflere saldırı rolünde, Bazna 350 gram ağırlığında yüksek patlayıcı veya şarapnel savaş başlığı taşıyabilir. Maksimum menzili dokuz kilometre veya 15 dakika kesintisiz uçuş süresidir. Azami kalkış ağırlığı sadece 2,2 kilogramdır. Boyutları 39 santimetre uzunluk, 39 santimetre genişlik ve 18 santimetre yükseklik şeklindedir. Maksimum uçuş hızı saatte 120 kilometredir.