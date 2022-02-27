Türk SİHA'ları Rus konvoyunu yerle bir etti! Ukrayna'dan içi imalı dolu paylaşım geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı - Son Dakika
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Türk SİHA'ları Rus konvoyunu yerle bir etti! Ukrayna'dan içi imalı dolu paylaşım geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı

27.02.2022 17:12

Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırısından sonra Rus birliklerine karşı büyük bir direniş gösterdi. Bu direnişte Türk SİHA'ları da büyük rol oynadı. Bu kapsamda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Bayraktar TB2 SİHA'larının vurduğu Rus askeri araçlarının görüntülerini paylaştı. Büyükelçilik yaptığı paylaşımda, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var" denildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının üzerinden 4 gün geçerken Ukrayna ordusu bu süreçte Ruslara karşı önemli bir direniş gösterdi. Bu direnişte Ukrayna, Rus birliklerini püskürtmek için Türk SİHA'sı Bayraktar TB2'yi kullandı. Ukrayna, Rusya'nın operasyonuna karşı kullanılan Bayraktar SİHA'larının başarılı performansını da sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"İLAHİ ADALET DİYE BİR ŞEY VAR"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Bayraktar TB2 SİHA'larıyla Rus askeri araçlarını yerle bir ettiği görüntüleri paylaşarak, "2 sene önce İdlib'te Rus askerleri tarafından öldürülen 34 Türk askerinin intikamı Ukrayna'da alındı. İlahi adalet diye bir şey var!" ifadelerine yer verdi.

Türk SİHA'ları Rus konvoyunu yerle bir etti! Ukrayna'dan içi imalı dolu paylaşım geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı

"GÜLÜ SEVEN DİKENİNE KATLANIR"

Elçilik gün içinde yaptığı bir diğer paylaşımda da, aynı görüntüleri "Gülleri seven dikenlerine de katlanır. Rus işgalciler de şu an Bayraktar TB2 SİHA'larına katlanmak zorundalar" mesajıyla yayınladı.

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Son Dakika Dünya Türk SİHA'ları Rus konvoyunu yerle bir etti! Ukrayna'dan içi imalı dolu paylaşım geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk SİHA'ları Rus konvoyunu yerle bir etti! Ukrayna'dan içi imalı dolu paylaşım geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı - Son Dakika
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