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Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi

Türk vatandaşlarına Schengen müjdesi
18.07.2025 13:01
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat,ilk defa vize almış kişilere ikinci başvurularında 6 aya kadar, daha sonra 1, 2, 3 ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanının uygulanacağını açıkladı. Bolat, ayrıca AB Komisyonu'nun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlayarak üye ülkelere gönderdiğini belirtti.

Ticaret Bakanı Bolat, Schengen vizesi uygulamasının tarihçesinden bahsederek, son yıllarda bu uygulamada yaşanan sıkıntıları anlattı.

Son yıllarda Schengen vizesinin alımında uzun randevu süreleri, çok kısa süreli vize verilmesi ya da vize taleplerini reddedilmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalındığını kaydeden Bolat, bu sıkıntıları AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu'nda, AB Konseyi'nde, Brüksel'de ve üye ülkelerle gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde sürekli dile getirdiklerini bildirdi.

Bolat, göreve geldikleri Haziran 2023'ten bu yana da AB Komisyonu ile pozitif bir gündemle ilerlediklerini ifade ederek, yüksek düzeyli ticaret diyaloğunun başlatıldığını, Brüksel'de ve Ankara'da önemli toplantılar yaptıklarını, aradaki engelleri ortadan kaldırmaya başladıklarını anlattı.

ÇİN'DEN SONRA EN ÇOK VİZE VERİLEN ÜLKE TÜRKİYE

AB yetkililerine ve üye ülkelere her zaman "Vize serbestliği uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hakkıdır" dediklerini aktaran Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci olarak da vize engelinin kaldırılması sürecini beklerken, Türk vatandaşlarının AB Birliği ülkelerine turizm, ticaret, ulaştırma ve eğitim amaçlı seyahatlerinde vize kolaylığı sağlanması lazım, uzun randevu süreleri kısaltılmalı' dedik. 'Türkiye'deki AB ülkelerinin elçilik ve konsolosluklarında insan kaynağının ve donanımların artırılması, tesislerin büyütülmesi, bilgisayar sisteminin yenilenmesi ve geliştirilmesi gerekir, bu konuda her zaman iş birliğine hazırız' dedik."

Bolat, bu süreçte AB yetkililerinin kendilerine her zaman "Çin'den sonra dünyada en çok Schengen vizesi verilen ülke Türkiye vatandaşları. 1 milyonun üzerinde yılda vize veriyoruz ve vize ret oranı da ortalama yüzde 15." dediğini anımsattı.

"SCHENGEN VİZESİNDE KOLAYLAŞTIRMA VE HIZLANDIRMA KONULU YENİ BELGE HAZIRLANDI"

Ticaret Bakanı Bolat, öğrencilerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, yöneticilerin, mühendislerin, teknisyenlerin ve nakliyecilerin vize ihtiyacında acil kolaylık sağlanması talebini her zaman ilettiklerini belirterek, en son Ankara'da 1 Temmuz'da düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nda ciddi görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Yetkililerin kendilerine, "AB Komisyonu olarak yeni bir kolaylaştırma, vize hızlandırma süreci hazırladık. Çok yakında bu çıkacak." dediğini hatırlatan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Memnuniyetle görüyoruz ki AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve bunu üye ülkelere göndermiş durumda. Bu da şunu öngörüyor; özellikle daha önce vize almış, düzenli bir şekilde seyahatini yapmış ve Türkiye'ye geri dönmüş vatandaşlarımız açısından, herhangi bir göç ve güvenlik riski oluşturmadığından hareketle, ilk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, sonra 2 yıla kadar, sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak. Bu, vatandaşlarımızın turizm, iş, ticaret, yatırım, eğitim, akademi ve STK buluşmaları açısından önemli ve güzel bir gelişme."

"BÜYÜKELÇİLİKLERİN VE KONSOLOSLUKLARIN BİR MAZERETİ KALMADI"

Ticaret Bakanı Bolat, bundan sonraki süreçte artık Schengen'e dahil olan 25 ülkenin büyükelçiliklerinin ya da konsolosluklarının bir mazeretinin kalmamış olduğunun altını çizdi.

Bu sürecin hızlanması için konsolosluklarda ve büyükelçiliklerde düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Yani bina donanımında, insan kaynağında, bilgisayar ve teknik donanımında iyileştirmeler yapmalarını acilen bekliyoruz. Artık şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. AB Komisyonu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizim bu konudaki taleplerimize olumlu cevap vermiş oldu. Çok girişli ve uzun süreli Schengen vizesi verme sürecini, hazırladığı ve üye ülkelere gönderdiği resmi bir belgeyle başlatmış oldu. Bu, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki ticaret, eğitim, kültür, turizm ve yatırım alanlarındaki işbirliğini artıracak önemli bir gelişmedir. Çünkü vize bir fiziki engeldir. İnsanların dolaşımına engeldir. Bu konudaki süreç artık yumuşatılmış ve hızlandırılmış olmuştur."

"İLK KEZ BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Bakan Bolat, bundan sonraki süreçte ilk kez vize alacaklara yönelik de çalışma yapacaklarını ve taleplerde bulunacaklarını belirterek, "(Önümüzdeki dönemde) İlk defa başvuru yapacak olanlar için de kolaylaştırma ve hızlandırma süreci başarılacaktır. Buna inanıyorum. Yeter ki bu düzenlemelere riayet edelim." diye konuştu.

Bu kapsamda Türkiye ile AB arasında pozitif görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gümrük Birliğini genişletme ve artık modernize edip hizmetler sektörüne ve e-ticarete genişletme konusunda müzakerelerin açılmasını da bekliyoruz. Bu konuda AB Komisyonu zaten tavsiye kararını yaptı. Olay şu anda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde. Oradan bir onay verildiği andan itibaren biz Türkiye tarafı olarak zaten müzakerelere hazırız. AB Komisyonu da hazır."

Ekonomi, Turizm, Eğitim, Finans, Dünya, Son Dakika

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