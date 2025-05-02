Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye Malta açıklarında İHA saldırısı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bölgeye insani yardım ulaştırma hedefiyle dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) yardım gemisine saldırı düzenlendi.

İHA'LARLA SALDIRILDI

Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan geminin gövdesinde gedik açılırken, pruvasında da yangın çıktı.

30 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemiden, çevre ülkelere yardım sinyali gönderildi. Malta hükumetinden yapılan açıklamada, yardım sinyalinin ardından yakınlarda bulunan bir römorkörün gemiye yönlendirildiği belirtildi. Yardım gemisinde bulunanların güvende olduğu ve can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Açıklamada, gemide 15 mürettebat ile 15 yolcunun bulunduğu da bildirildi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İÇİNDE TÜRK VATANDAŞLARI DA BULUNUYORDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu aktardı. Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Conscience" adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

'İSRAİL' İDDİASI

Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."