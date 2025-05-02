Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye Malta açıklarında İHA saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye Malta açıklarında İHA saldırısı

Geniş Video İzle

İsrail'in saldırılarına karşı Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Özgürlük Filosu Koalisyonu yardım gemisine Malta açıklarında İHA'larla saldırı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, gemide Türk vatandaşlarının da bulunduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı. Keçeli, geminin İsrail'e ait İHA'lar tarafından vurulduğuna dair iddiaların bulunduğunu da aktardı.

02.05.2025 17:58  Güncelleme: 18:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı bölgeye insani yardım ulaştırma hedefiyle dünyanın farklı yerlerinden kampanya ve inisiyatiflerin bir araya gelmesiyle oluşturulan ve olası tehlikelere karşı gizli tutulan Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC) yardım gemisine saldırı düzenlendi.

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı

İHA'LARLA SALDIRILDI

Malta yakınlarındaki uluslararası sularda yerel saatle 00.23'te insansız hava araçlarının (İHA) saldırısına uğrayan geminin gövdesinde gedik açılırken, pruvasında da yangın çıktı.

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı

30 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan gemiden, çevre ülkelere yardım sinyali gönderildi. Malta hükumetinden yapılan açıklamada, yardım sinyalinin ardından yakınlarda bulunan bir römorkörün gemiye yönlendirildiği belirtildi. Yardım gemisinde bulunanların güvende olduğu ve can kaybı yaşanmadığı kaydedildi. Açıklamada, gemide 15 mürettebat ile 15 yolcunun bulunduğu da bildirildi.

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: İÇİNDE TÜRK VATANDAŞLARI DA BULUNUYORDU

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıya uğrayan geminin içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğunu aktardı. Keçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu "Conscience" adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir.

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir.

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı

'İSRAİL' İDDİASI

Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır."

Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye saldırı
Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye Malta açıklarında İHA saldırısı

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, İsrail, Gazze, Malta, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye Malta açıklarında İHA saldırısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ismail Demirpolat:
    Kınama Bakanlığımız şiddetli şekilde kınayarak İsrail'e gerekli cevabı verir. Hiç dert etmeyin. Yaşasın Adalet Kinama Partisi. 14 5 Yanıtla
  • 149700:
    Allah ta sizi kınasın 5 4 Yanıtla
  • Uuu bbb:
    eyy İsrail vallahi haberim yoktu iyi olmuş der bizimki 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Efetürk:
    Nasıl bir ulkeydik eskiden hey gidi günler kimse bize karisamazdi şimdi gelen giden tokatlıyor tokat manyağı olduk sağolsun ekp 0 0 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Terorist HAMAS 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Archie Brown’dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap Archie Brown'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sorusuna cevap
Ordu büyük konvoyla yola çıktı Suriye’de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor Ordu büyük konvoyla yola çıktı! Suriye'de Dürzi gruplarla çatışmalar sürüyor
Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti Sulama kanalına düşen genç, kendisini kurtarmaya gelenleri tehdit etti
Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez’i kafes dövüşüne çağırdı Dünyaca ünlü eski futbolcu, Suarez'i kafes dövüşüne çağırdı
Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı Soruşturma açıldı Amatör Lig maçında saha karıştı, polis futbolcuya kafa attı! Soruşturma açıldı
Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye’yi açık açık tehdit etti Dürzileri bahane eden İsrail, Suriye'yi açık açık tehdit etti
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 18:43:42. #7.11#
SON DAKİKA: Türk vatandaşlarının da bulunduğu gemiye Malta açıklarında İHA saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.