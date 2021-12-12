Üye Girişi
Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı İngiltere'yi korkuttu! 75 bin kişi ölebilir uyarısı yaptılar - Son Dakika

Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı İngiltere'yi korkuttu! 75 bin kişi ölebilir uyarısı yaptılar

12.12.2021 07:43

Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı dünyaya korku salmaya devam ediyor. İngiltere'de uzmanlar, koronavirüsün Omicron varyantına karşı sert önlemler alınmazsa en iyi ihtimalle 25 bin, en kötü senaryoda ise 75 bin kişinin hayatını kaybedebileceği uyarısında bulundu. İngiltere, 170 bin ölümle Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulundan (LSHTM) bilim insanları, ilk olarak Güney Afrika'da görülen Omicron'un ay sonuna kadar baskın koronavirüs varyantı olabileceğini bildirdi.

CAN KAYBINA İLİŞKİN TAHMİN YÜRÜTÜLDÜ

Şimdiye kadar elde edilen verilerle yapılan modellemede, önlem alınıp alınmamasına ve hatırlatıcı dozların etkisine göre 1 Aralık 2021-30 Nisan 2022 dönemindeki hastaneye kabul ve can kaybına ilişkin tahminde bulunuldu.

EN İYİ SENARYODA 24 BİNDEN FAZLA ÖLÜM

Buna göre, ek önlem alınmayan ancak Omicron'a karşı hatırlatıcı dozların oldukça etkili en iyi senaryoda, 175 bin hastaneye kabul ve 24 bin 700 ölüm görülebilir.

EN KÖTÜ SENARYODA İSE 75 BİN ÖLÜM

Hatırlatıcı dozların etkinliğinin az, bağışıklık sisteminden kaçışın yüksek olduğu ve hiçbir önlem alınmayan en kötü senaryoda ise 492 bin hastaneye kabul ve 74 bin 800 ölüm gerçekleşebilir.

OMICRON, ARALIK AYI SONUNA KADAR İNGİLTERE'DEKI VAKALARININ YARISINI OLUŞTURABİLİR

Ancak kapalı alanlarda kısıtlamalar, bazı eğlence mekanlarının kapatılması ve gelecek yılın başlarından itibaren bir yerde bulunacak en fazla kişi sayısının sınırlandırılması gibi önlemlerle, hastaneye kabuller 120 bine, ölümler de 17 bine gerileyebilir.

Araştırma ekibinden Dr. Nick Davies, "Bunlar erken tahminler ancak genel olarak Omicron'un aşıların etkilerinden önemli ölçüde kaçarak Delta'yı hızla geride bıraktığı görülüyor. Mevcut eğilim devam ederse Omicron, aralık ayı sonuna kadar İngiltere'deki vakalarının yarısını oluşturabilir." dedi.

TOPLAM OMICRON VAKA SAYISI 1898'E ÇIKTI

Ülkede son 24 saatte 633 Omicron vakası görüldü. Varyantın tespit edilmesinden bu yana en büyük günlük artışla beraber ülkedeki toplam Omicron vaka sayısı 1898'e çıktı.

Hükümet, Omicron nedeniyle evden çalışma, kapalı alanlarda maske takma ve gece kulüpleri gibi yerlere girişte aşı pasaportu önlemlerini hayata geçirme kararı almıştı.

TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLDÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam yaptığı açıklamada Türkiye'de de 6 Omicron vakası tespit edildiğini açıkladı. Vakaların 5'i İzmir'de, 1'i ise İstanbul'da görüldü.

Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı İngiltere'yi korkuttu! 75 bin kişi ölebilir uyarısı yaptılar

Koronavirüs, İngiltere, Türkiye, Omicron, Korona, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı İngiltere'yi korkuttu! 75 bin kişi ölebilir uyarısı yaptılar - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor 00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu 17:03 Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler 15:32 Sergen Yalçın futbolcularına nasıl veda etti? İşte o duygusal sözler Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi 14:43 Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum 12:28 TBMM Başkanı Şentop'tan erken seçim tartışması yorumu: Çok gereksiz buluyorum Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var

Son Dakika Haberleri
00:08 Süper Lig devlerinin radarındaki hoca Farioli'yle yollar ayrıldı
00:06 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar
00:04 Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül hakkında sağlıkçılardan suç duyurusu
00:04 Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor
23:10 Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar 6 Omicron vakası tespit edildi
22:43 Aşiret lideri Tahir Güven'in öldürülmesine ilişkin davada HDP'li vekilin kardeşi tutuklandı
22:32 Potadaki dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde yıkımı yaşadı
22:32 "Türkiye'de ilaç bulunamıyor" iddialarına Bakan Koca'dan yanıt verdi
22:13 Abdullah Avcı'dan itiraf: Yol kazası diyemeyiz
21:51 Son Dakika! Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması: Ciddi bir asgari ücret artışı sağlayacağız, bayram havası yaratacak
Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar         
00:07
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Define avcısı paha biçilemez kolye buldu Define avcısı paha biçilemez kolye buldu         
17:32
Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir Numan Kurtulmuş: Hayat pahalılığının farkındayız, vatandaşın çektiği dertlerden birinci derece sorumlu olan hükümettir         
16:37
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak         
15:17
Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi Bebek her gece 2'de uyanınca gizli kamera yerleştirdiler! Karşılaştıkları şey dehşet vericiydi         
13:44
Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti Zalimliğin geldiği son nokta! Kokain ikram ettiği maymunu klozete atıp sifonu çekti         
12:23
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu 8 yıllık evli çift bebek özlemlerine Esra Erol'un programında kavuştu         
08:49
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 07:56:22. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de de 6 kişide görülen Omicron varyantı İngiltere'yi korkuttu! 75 bin kişi ölebilir uyarısı yaptılar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement