Türkiye\'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan\'dan açıklama: İran\'a "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik

07.03.2026 21:20
Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik" ifadelerini kullandı.

BAKAN FİDAN'DAN İRAN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail-İran arasında devam eden savaşa ilişkin konuşan Bakan Fidan, çarpıcı ifadeler kullandı.

"İRAN'A 'MACERAYA ATILMAYIN' DEDİK"

İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesinin ardından İranlı makamlarla görüştüklerini belirten Bakan Fidan, İran'ı uyardıklarını söyledi. Bakan Fidan, "Onlarla Türkiye'ye atılan füze konusunu görüştük. Provokasyona gelmeyeceğiz. İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik." ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor...

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • 123456 123456:
    yeryüzünde en cesaretli ülke ırandır bu zaman dünyanın en güçlü orduyla savaşıyor Hakan bey kendıne gel düşen bır füze parçasıdır bir sorun yok yane olur böyle şeyler yanlışlıkla düştü toprağımızı o parçada 0 0 Yanıtla
  • Murat Özdil Murat Özdil:
    Fidan efendi. bırak racon kesmeyi. O füze Güneydoğu sınırımız boyunca geliyor geliyor geliyor hiçbir hava savunma sistemi, hiçbir radar görmüyor. Taaaa Hataya kadar geliyor da NATO gemisinden savunma füzesi ateşleniyor. Hani bizim o abarttığımız teknolojilerimiz bu mudur? Yazık halinize yazık… 0 0 Yanıtla
  • Cevdet66 Cevdet66:
    :D tiktok çekmekten fırsat bulmuş birileri 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
