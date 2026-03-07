Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Gayriresmi Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu. ABD-İsrail-İran arasında devam eden savaşa ilişkin konuşan Bakan Fidan, çarpıcı ifadeler kullandı.
İran'dan atılan füzenin Türkiye'de düşürülmesinin ardından İranlı makamlarla görüştüklerini belirten Bakan Fidan, İran'ı uyardıklarını söyledi. Bakan Fidan, "Onlarla Türkiye'ye atılan füze konusunu görüştük. Provokasyona gelmeyeceğiz. İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik." ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Son Dakika › Dünya › Türkiye'de düşürülen füzeyle ilgili Bakan Fidan'dan açıklama: İran'a 'Dikkat edin, maceraya atılmayın' dedik - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)