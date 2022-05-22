Türkiye'de rüya gibi başlayan aşk hikayesi, genç kadının bavulda bulunan cesediyle sonlandı - Son Dakika
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Türkiye'de rüya gibi başlayan aşk hikayesi, genç kadının bavulda bulunan cesediyle sonlandı

22.05.2022 10:00
Türkiye'de rüya gibi başlayan aşk hikayesi, genç kadının bavulda bulunan cesediyle sonlandı

Rus Ekaterina ile Alman Walter'ın 2009 yazında Türkiye'de tatil yaptıkları sırada tanıştı. Çift kısa süre içerisinde dünyaevine girdi, bir de kızları oldu. Her şey iyi giderken bir anda hareketleri değişmeye başlayan Walter, iddiya göre eşini öldürerek bavula koydu. İşte kan donduran olayın detayları.

2009 yılında Türkiye'de yaptıkları tatil sırasında tanışan ve daha sonra hayatlarını birleştirmeye karar veren Rus Ekaterina ile Alman Walter'ın aşk hikayeleri, kan donduran bir şekilde sona erdi.

GENÇ KADINI KISITLAMAYA BAŞLADI

Sözcü'de yer alan habere göre düğünün ardından Ekaterina'yı el üstünde tutan Walter, bir anda agresifleşmeye ve genç kadının ve kızının bütün hareketlerini kontrol altında tutmaya başladı. Sürekli Ekaterina'nın hareketlerini kısıtlayan ve sık sık bağıran Walter'ın bu durumu arkadaşları ve komşularını da endişelendirdi.

"EŞİ ARTIK ONUN İÇİN KIYMETLİ DEĞİL"

Alman medyasına konuşan Ekaterina'nın annesi Svetlana, "Walter çok hassastı ve kızımı elinin üstünde tutuyordu" yorumunu yaparken arkadaşları ise Viktoria'nın doğumundan sonra her şeyin değiştiğini aktardı. İsmini açıklamayan arkadaşları, "Viktoria onun küçük prensesiydi, eşi artık onun için kıymetli değildi. Walter her şeyi kendi belirlemek ve kontrol etmek isterdi" ifadesini kullandı.

İKİ KEZ ŞİKAYETTE BULUNMUŞ

Walter'ın Ekaterina'ya sık sık bağırdığını ve şiddet uyguladığını aktaran yakınları genç kadının iki kez şikayette bulunduğunu fakat buna rağmen tekrar geri döndüğünü söyledi. Ekaterina'nın en sonunda boşanma davası açtığını söyleyen Svetlana, 5 Şubat'tan beri Ekaterina'nın kaybolduğunu açıkladı. Svetlana, "Walter, büyük bir valizle kızımın kaçtığını öne sürdü. Bana inandırıcı gelmedi ve ben de olayı takip etmesi için bir avukat tuttum" dedi.

CANSIZ BEDENİ BAVULUN İÇİNDE BULUNDU

Olayın büyümesinden sonra köpek, tekne ve helikopterlerle arama yapıldığını fakat bir sonuç çıkmadığını aktaran Bild am Sonntag gazetesi, 4 Mart'ta Weser nehri kenarında büyük koyu renkli bir bavul bulunduğunu aktardı. Bavulun içinden ise Ekaterina'nın parçalar içindeki cansız bedeninin çıktığını duyurdu.

GÖZALTINA ALINDI

Kadının cansız bedeninin bulunmasından sonra polis Walter'ın evinde arama yaptı ve cani adamı gözaltına aldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapmayan Walter'ın durumu ile savcılık, "Soruşturma devam ediyor" dedi.

Svetlana ve eşi Viktor, kızlarını St. Petersburg'da toprağa verirken acılı kadın, "Kızımızı kaybettik. Şimdi ise sadece torunumuzu yanımıza almak istiyoruz. Viktoria şu an koruyucu ailenin yanında. Savaş yüzünden turist vizesi alamıyorum. Torunumu ziyaret edemiyorum" dedi.

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Cinayet, Dünya, Son Dakika

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