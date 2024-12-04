Türkiye'deki Suriyelilerin kaçı Halepli? Bakan Yerlikaya sayı verdi - Son Dakika
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Türkiye'deki Suriyelilerin kaçı Halepli? Bakan Yerlikaya sayı verdi

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Türkiye'nin yanı başında çıkan savaşın ardından gözler Suriye ve Halep'e çevrilmişken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Türkiye'de 2 milyon 938 bin Suriyeli olduğunu söyleyen Yerlikaya, 1 milyon 247 bin 432'sinin Halepli olduğunu söyledi.

04.12.2024 15:08  Güncelleme: 15:20
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Suriye'de Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar Halep ve İdlib'in ardından Tel Rıfat'ı da ele geçirirken bölge yangın yerine döndü.

TÜRKİYE'DEKİ HALEPLİ SAYISI

Türkiye'nin yanı başında çıkan kanlı çatışmalar yeni bir göç dalgası tedirginliği yaşatırken, gelişmelerle ilgili Ankara'da medya temsilcileriyle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, merak edilen verileri açıkladı. 30 Kasım itibarıyla Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı olduğunu söyleyen Yerlikaya, bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli olduğunu ifade etti. Suriyelilerin 1 milyon 247 bin 432'sinin Halepli olduğunu belirten Yerlikaya, "Halep güvenli olursa buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır." dedi.

"150 BİN SURİYELİYİ BULAMADIK"

Bakan Yerlikaya konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: "30 Kasım itibarıyla Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı var. Bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli. Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeli'yi bulamadık. Kanaatimiz Avrupa'ya geçtikleri yönünde.

DÜZENLİ GÖÇLE İLGİLİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Düzenli göçle ilgili adres güncellemede bildirim yükümlülüğü getiriyoruz. KADES gibi bir aplikasyon yaptık. Konumlu mesaj gönderecekler sürekli. Düzenli yabancı bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Yerli hangi kurallara tabiyse düzenli yabancı da aynı kurallara tabi olacak. Bununla ilgili denetimlere başlayacağız. 1 gün bile çalışıyorsa kayıtsız çalışmayacak.

İran sınırındaki 78 kilometre açığımızı 2025 yılında 10 milyar liralık yatırımla kapatacağız. 2025'in ilk 4 ayında Türkiye artık 'göçe hedef, göçe transit ülke olma' rotasından çıkıyor, çıktı. 2016'da aylık 4 bin kişi gönüllü ülkesine dönerken, 2024'te aylık 11 bin 453 kişi geri döndü. Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyeli'nin yüzde 42'si, yani 1 milyon 247 bin 432'si Halepli. Halep güvenli olursa buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır."

Türkiye\'deki Suriyelilerin kaçı Halepli? Bakan Yerlikaya sayı verdi

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Son Dakika Dünya Türkiye'deki Suriyelilerin kaçı Halepli? Bakan Yerlikaya sayı verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Galatasaray 1905:
    kesin ayakkabı numaralarına kadar da biliyor süslü Sülo gibi 11 1 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    nerden bilsin bakan 15milyon kaçak var 11 1 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Ne yani, Haleb Suriye ordusunun hakimiyetindeyken dönmeyenler, terör örgütünün eline geçince mi dönecekler..? insanlara algı yapmayın lütfen... 5 3 Yanıtla
  • Ali Sami Yen:
    2 milyon bilmem kaç, Hiç dışarı çıkmıyor demekki bakan bey, Memleketin yarısı suriyeli oldu, halen daha hikaye okuyorlar. 5 0 Yanıtla
  • Kamil Toygar :
    Sadece bir milyon ikiyüz kırkyedi bin halepli varsa buna Suriye’nin başka yerlerinden geleni afganları, Afrika ülkelerinden gelenler Ortadoğu ülkelerinden gelenleri de ekle o zaman en az on onbeş milyon mülteci var ülkede demek oluyor. Kaç milyon kişiye de vatandaşlık verildi bir Allah birde Akp bilir, bunlar için Avrupa’dan ne paralar alındı acaba kabulü için 1 0 Yanıtla
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