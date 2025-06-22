Türkiye\'den ABD\'nin İran saldırısına ilk tepki: Risk en üst düzeye çıkmıştır

ABD, İran'ın 3 nükleer tesisini "sığınak katili" olarak bilinen B-2 hayalet bombardıman uçaklarıyla vurdu. Saldırı sonrası konuşan ABD Başkanı Donald Trump "İran'daki Fordo, Natanz ve İsfahan dahil olmak üzere 3 nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık. Tüm uçaklar artık İran hava sahasının dışında. Birincil tesis olan Fordo'ya tam bir bomba atıldı. Tüm uçaklar güvenli bir şekilde evlerine doğru yola çıktı. Harika Amerikan savaşçılarımızı tebrik ederiz. Dünyada bunu yapabilecek başka bir ordu yok. Bu büyük bir zafer. Şimdi barış zamanı" ifadelerini kullandı.

İRAN'DAN ABD'YE MİSİLLEME

İsrail ile İran arasındaki savaşın 10. gününde gerçekleşen saldırının ardından Tahran yönetimi, İsrail'e misilleme yaptı. Tel Aviv ve Hayfa'ya füze yağdıran İran ordusunun saldırılarında en az 27 kişi yaralandı.

"RİSK EN ÜST DÜZEYE ÇIKMIŞTIR"

İsrail ile İran arasındaki savaşta, Amerikan uçaklarının İran'da nükleer tesis vurmasına yönelik Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye olarak, bölgede İsrail saldırganlığıyla başlayan çatışmanın yayılması ve güvenlik ortamının istikrarsızlaşması riskine her vesileyle dikkat çekmiştik. İran'ın nükleer tesislerine ABD tarafından bugün (22 Haziran) yapılan saldırı, söz konusu riski en üst düzeye çıkarmıştır." denildi.

"TÜRKİYE DERİN ENDİŞE DUYUYOR"

Açıklamada, Türkiye'nin saldırının muhtemel sonuçlarından derin endişe duyduğu kaydedildi, "Yaşanmakta olan gelişmeler bölgesel ihtilafın küresel düzeye taşınmasına neden olabilecektir. Bu felaket senaryosunun hayata geçmesini istemiyoruz." denildi.

"TEK ÇÖZÜM YOLU MÜZAKERE"

"İlgili tüm tarafları sorumlu davranmaya, saldırıları an itibarıyla karşılıklı olarak durdurmaya ve daha fazla can kaybına ve yıkıma yol açabilecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, tek çözüm yolunun müzakereden geçtiği vurgulandı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma çağrıda bulunuldu, "Taraflar arasında diplomatik bir çözüm bulunması yönündeki çabaları desteklemeye çağırıyoruz" denildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye ve yapıcı katkılar sunmaya hazır olduğunu vurguladı.