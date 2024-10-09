Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

Türkiye\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz\'a sert tepki

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan küstah paylaşımları büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Söz konusu açıklamayı başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz. İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya devam edecektir" denildi.

09.10.2024 20:48
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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'yi hedef alan skandal paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyerek, Hamas Siyasi Büro Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili küstah bir fotoğraf paylaştı.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KATZ'A TEPKİ

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz saatlerde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan İsrail'in katil Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki gösterdi.

"BAŞARISIZ BİR PSİKOLOJİK HAREKAT GİRİŞİMİ"

Türkiye'nin, Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edeceğinin vurgulandığı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanının, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan, iftira dolu bir paylaşım daha yaptığı görülmektedir. Söz konusu açıklamayı, ilgi çekmeye ve gündemi değiştirmeye dönük, başarısız bir psikolojik harekat girişimi olarak değerlendiriyoruz.

"TÜRKİYE ZULÜM POLİTİKALARININ KARŞISINDA DURMAYA DEVAM EDECEK"

İsrail Dışişleri Bakanının, Filistinlilere uygulanan soykırımdaki rolünden ötürü adalet önünde yapacağı savunmasını bekliyoruz. Türkiye, İsrail'in zulüm politikalarının karşısında durmaya ve Filistinlilere en güçlü desteği vermeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA VAR

Dışişleri Bakanlığı'nın ardından İsrailli Bakan Katz'a bir tepki de AK Parti'den geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda "Netanyahu'nun Nazi Dışişleri Bakanı Katz'ın, Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri, katliam şebekesinin hukuk önünde hesap verme korkusunun ürünüdür. Tam bir "Nazi" olan Dışişleri Bakanı Katz ve katliam şebekesinin diğer üyeleri eninde sonunda hukuk önünde hesap verecektir. Cumhurbaşkanımız Gazze'de şehit olanları, insanlık cephesi ve insani değerler adına selamlamıştır. Cumhurbaşkanımız, soykırım şebekesine karşı insanlık cephesinin en gür ve kararlı sesidir. Bundan rahatsızlık duyanlar ise soykırım, katliam ve barbarlığın temsilcileridir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Diplomasi, Politika, Türkiye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan Katz'a sert tepki - Son Dakika

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