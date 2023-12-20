Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Gazze\'deki saldırıları görüştü

Memur ve emekli zammı kesinleşti gibi! İşte masadaki en güçlü rakam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ana gündem maddesiydi. Erdoğan, Sisi ile görüşmesinde İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

İki liderin görüşmesinde İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırıları ve Gazze'ye insani yardım ulaştırma gayretleri ele alındı.

ERDOĞAN: KALICI ATEŞKES İÇİN ÇALIŞMALAR BİRLİK İÇİNDE DEVAM ETMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İslam ülkelerinin kalıcı ateşkesi sağlamak için başlatılan çalışmaların birlik içerisinde devam ettirmesinin önemli olduğunu ifade etti.

ERDOĞAN, YENİDEN SEÇİLEN SİSİ'Yİ TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yeniden Mısır Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Sisi'ye başarılar diledi. Yeni dönemin Türkiye-Mısır ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.