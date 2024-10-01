Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatına ilişkin "İsrail'in bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir. BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır" ifadelerini kullandı.

01.10.2024 13:09  Güncelleme: 13:32
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7 Ekim 2023'den bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, dün gece saatlerinde Lübnan'a kara harekatı başlatırken gelişmeye yönelik Türkiye'den de ilk açıklama geldi.

"HUKUKSUZ BİR İŞGAL GİRİŞİMİDİR"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı başlatarak bu ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal etmesi, hukuksuz bir işgal girişimidir. Bu saldırının bir an önce sona ermesi ve İsrail askerlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi gerekmektedir.

Söz konusu saldırı, sadece bölge ülkelerinin değil, bölge dışı ülkelerin de güvenlik ve istikrarını hedef almaktadır. Bu tehlikeli işgal girişimi sonucunda yeni bir göç dalgasının ortaya çıkması ve tüm dünyada aşırıcıların zemin kazanması kuvvetle muhtemeldir. Bu gelişmelerin İsrail'e siyasi destek ve silah sağlayan ülkeleri de etkileyeceği unutulmamalıdır.

BM GÜVENLİK KONSEYİ'NE ÇAĞRIDA BULUNDULAR

BM Güvenlik Konseyi, uluslararası hukukun gereğini yapmalı ve Lübnan'ın işgaline yönelik bu saldırıya karşı gereken önlemleri almalıdır. İsrail tarafından işlenen her suç, aynı zamanda uluslararası hukuka ve BM Şartı'na indirilen bir darbedir. Diğer taraftan, bölgede sükunetin tesisi için atılması gereken başlıca adım Gazze'de acil ve kalıcı ateşkesin sağlanmasıdır. Gazze'ye barış getirilmesi, tüm insanlığın sorumluluğudur" ifadeleri yer aldı.

Türkiye\'den İsrail\'in Lübnan\'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Politika, Türkiye, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den İsrail'in Lübnan'a başlattığı kara harekatıyla ilgili ilk açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Gültekin Konukcu:
    Anca konuşuyor Amerika şöyle böyle ama hep oralarda gezse Starbucks coca Cola yasakla lanetliyoruz kınıyoruz yakında turkiyeyi teslimde eder 74 68 Yanıtla
  • Ömer:
    Yahudi sonunu hazırlıyor... 98 16 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    savaşmadan bunlar çekilmez yok etmek gerekiyor 83 6 Yanıtla
  • Çetin Çelik:
    Boş lonuşuyorsunuz sizi kale bile almıyorlar 59 21 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    Bütün silahlari israile cevirin . 59 12 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Ekonomin güçlü olmazsa anca ?? ile konuşuruz 50 13 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Lüblanın sağlık bakanlığı askerisinden daha iyi çalışıyor dakika başı ölü ve yaralı sayısını açıklıyor.Bu kadar aciz bir yapınız ar neden Türkiyeyin yanında hiçbir zaman olmadınız bizim gücümüze ihtiyacınız var bunu bir kabul edin arap ülkeleri elin gavurları gelir tepenize biner böyle müslüman olarak biz bize destek olmamız lazım.. 33 12 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    Vallahi billahi Yalan Sarayda Oturmak Varken hiç birşeye yapamazlar işid'i Temizlediler Şimdi İsrail'e Boyun eğecekler 20 18 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    BM istediği o kime ne 11 6 Yanıtla
  • koçer koçeR:
    Açıklama 13 1 Yanıtla
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