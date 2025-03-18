Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki - Son Dakika
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Dünya

Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki

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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasını yaptı.

18.03.2025 13:18
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Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili " İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılara ilişkin, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır." ifadeleriyle saldırılara tepki gösterildi.

Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'de bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda yüzlerce Filistinliyi katletmesinin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin yürüttüğü soykırım politikasında yeni bir aşamaya geçildiğini gösterdiği belirtildi.

"İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır. Küresel düzeyde barış ve istikrar arayışlarının yoğunlaştığı bir dönemde, İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez." ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için İsrail'e karşı uluslararası toplum tarafından kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Türkiye olarak, Filistin halkının haklı davasında yanında durmayı sürdüreceğimizi ve bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalara destek vereceğimizi bir kez daha vurguluyoruz." denildi.

ÖLÜ SAYISI 300'Ü AŞTI

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.

Türkiye\'den İsrail\'in saldırılarına ilk tepki

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Politika, Türkiye, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den İsrail'in saldırılarına ilk tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • mustafa sagdic:
    bence bir tane kınama bakanlığı kuralım. sürekli kinasin dursun 139 6 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    DÜNYA SİYASETİNİ İKİ GÜÇ BELİRLER BİRİ SİLAH GÜCÜ DİĞERİ EKONOMİ GÜCÜ.GERİSİ BOŞ LAFDIR. 60 1 Yanıtla
  • Cenk:
    Kınama bakanlığı devrede.... Sözde bu iktidardan tüm dünya korkuyor. Yazık tek güçleri içerideki muhaliflere, emekliye, asgari ücretliye dar gelirliye yeten hatta ezen bir iktidar. 51 6 Yanıtla
  • Engin Kurban:
    bütün müslüman ülkelere yazıklar olsun 41 0 Yanıtla
  • Muhammed Nayir:
    evet biz böyle bi kınama yaptık . bugün özür dileyip ateş kes imzalarlar. 31 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    icraat yapacaksanız yapın yapmayacaksanız biraz susunda ekonomi düzelsin….. 29 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    boş konuşma siyaseti 17 1 Yanıtla
  • Mehmet Kaya:
    İnşallah israile direk savaş ilan ederiz 0 12 Yanıtla
  • ZamandaYolcu:
    günlük kınama'mızı da gerçekleştirdik çok şükür 11 0 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Bop tikir tikir işliyor 1 0 Yanıtla
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