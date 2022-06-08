Türkiye'den NATO üyesi olmak için başvuru yapan İsveç ve Finlandiya'ya 10 şart

İsveç ve Finlandiya'nın Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından NATO'ya yaptığı başvuru gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye, teröre verdikleri destek nedeniyle iki ülkenin de üyeliklerine oylamada "hayır" oyu vereceğini açıklamıştı.

İKNA ETMEK İÇİN ANKARA'YA HEYET YOLLAMIŞLARDI

Türkiye'nin olumsuz tutumunu değiştirmek için İsveç ve Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi. İki ülkenin NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişare toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Yapılan açıklamada iki ülkeden somut adımlar beklendiği; terörle ilişkilerini sonlandırmaları ve ülkemize uyguladıkları ambargoların kaldırılması istendi.

"TUTUM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, da yaptığı açıklamada, "Son dönemde bize NATO'nun genişlemesi konusunda esnek olmayı telkin edenlerin terör örgütleriyle ilişkilerini sorgulamaktan ısrarla kaçması kararlı duruşumuzun haklılığını ispatlamaktadır. Bu konuda muhataplarımıza deklare ettiğimiz beklentilerimiz karşılanmadan tutum değişikliğine gitmeyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

10 MADDELİK TALEP LİSTESİ

Öte yandan Ankara'nın müzakerelerin sürdüğü İsveç ve Finlandiya'ya ilettiği talepler ortaya çıktı. Yeni Şafak'ın haberine göre bu maddeler şu şekilde: