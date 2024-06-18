Türkiye gündemi yine bizden okudu! Haberler.com Türkiye'nin en güvenilir haber sitesi oldu - Son Dakika
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Dünya

Türkiye gündemi yine bizden okudu! Haberler.com Türkiye'nin en güvenilir haber sitesi oldu

Türkiye gündemi yine bizden okudu! Haberler.com Türkiye\'nin en güvenilir haber sitesi oldu

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün geleneksel Dijital Haber Raporu'nda haberler.com'un başarısı dikkat çekti. Doğru, anlık ve tarafsız haberleri okuyucularına sunan, geniş yelpazedeki haberleri tarafsız bir şekilde sunarak her kitleye hitap eden haberler.com, en güvenilir haber siteleri arasında yüzde 16 ile yedinci sırada yer aldı.

18.06.2024 00:42
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Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün geleneksel Dijital Haber Raporu'na göre haberler.com, en güvenilir haber siteleri arasında yüzde 16 ile yedinci sıraya yerleşti.

HABERLER.COM'A OLAN İLGİ 2024 RAPORUNDA YER ALDI

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü'nün 2024 yılına ait geleneksel Dijital Haber Raporu yayımlandı. 47 ülkede 94 bin 943 kişinin katılımıyla hazırlanan rapora göre Türkiye'nin en güvenilir ve en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında haberler.com da yer aldı.

YÜZDE 16 İLE YEDİNCİ SIRADA

Okuyucuların haberler.com'a olan beğenisi rapora yansıdı. Haberler.com Türkiye'nin en güvenilir ve en çok ziyaret edilen haber siteleri arasında yüzde 16 ile yedinci sıraya yerleşmeyi başardı.

Türkiye gündemi yine bizden okudu! Haberler.com Türkiye'nin en güvenilir haber sitesi oldu

Türkiye, Medya, Teknoloji, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye gündemi yine bizden okudu! Haberler.com Türkiye'nin en güvenilir haber sitesi oldu - Son Dakika

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