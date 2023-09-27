Türkiye ile Göç Anlaşması Arayışı - Son Dakika

Türkiye ile Göç Anlaşması Arayışı

Türkiye ile Göç Anlaşması Arayışı
Son Güncelleme: 27.09.2023 15:53

Yunanistan, artan göç dalgasıyla başa çıkmak için Türkiye ile bir anlaşma arayışında. Anlaşma, sınırları koruma, insan kaçakçılarına karşı mücadele ve sınırdışı edilenleri kabul etmeyi içeriyor. Ancak AB'nin onayı gerekiyor ve siyasi olarak hassas bir konu.

Göç, Salı günü dış, savunma ve güvenlik konularında hükümetin en üst düzey karar alma organı olan Dış ve Savunma İşleri Konseyi (KYSEA) toplantısının gündemindeydi.

Türkiye ile Göç Anlaşması Arayışı

Nedeni, ülkeye giren göçmenlerin ve mültecilerin artan akışıydı: 2023 yılının şu ana kadar olan döneminde, 30.000'den fazla kişi bunu yapmıştır; buna karşılık 2022'nin tamamında 18.000 ve 2021'de, Covid-19 pandemisi nedeniyle seyahat kısıtlamalarıyla kısmen belirginleşen bir yıl olan 2021'de 8.000 kişi vardı.

Hükümet, Türkiye ile göçmen akışını sınırlamak için bir anlaşma yapmaya istekli. Anlaşmanın bir parçası olarak, iki ülkenin sahil güvenlik şeflerinin doğrudan iletişim kurmasına izin veren bir telefon hattının kurulması olacaktır ve herhangi bir acil durumu hızlı bir şekilde ele almalarına yardımcı olacaktır.

Yunanistan, Türkiye'den üç şey yapmasını istiyor: göçmen akışını Yunanistan'a engellemek için kara ve deniz sınırlarını daha iyi izlemek; insan kaçakçılarına sert önlemler almak; ve Yunanistan'dan sınır dışı edilmeyi kabul etmek. Son zamanlarda ikili ilişkilerdeki iyileşme, Atina'nın Ankara'nın işbirliği yapacağı umudunu taşımasını sağlıyor.

Hükümet, teşvik olmadan hiçbir şeyin başarılamayacağının farkında. Ve bu amaçla, Türk vatandaşlarının "Schengen anlaşması" ülkelerine seyahat ederken vize gereksinimlerinin hafifletilmesi, hatta tamamen kaldırılması için savunmaya hazır durumdalar. Ancak bu, AB onayını gerektiriyor.

Perşembe günü, Göç ve Sığınma Bakanı Dimitris Kairidis, Brüksel'de vize konusunu görüşmek üzere AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson ve Alman İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile buluşacak.

Her durumda, Yunanistan'ın uzun süredir savunduğu pozisyon, göçün sadece Yunanistan veya güney "sınır ülkeleri" tarafından ele alınması gereken bir AB genel sorunu olduğudur. Ve AB, Türkiye ile 2016'dan beri işbirliği karşılığında önemli yardımlar sunarak bir anlaşma yapmıştır. Tabii ki, Türkiye birçok hükümleri yerine getirmedi, bunlar arasında "20 Mart 2016'dan itibaren Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edileceği" hükmü de vardı. Ancak bu anlaşma sonucunda, Suriye'deki iç savaştan kaçan 3.5 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yapmaktadır.

AB, Türkiye'nin üç talebini karşılamak dahil, Türkiye'nin geliştirilmiş işbirliği karşılığında her yıl birkaç Suriyeliyi kabul etmeyi teklif edebilir. Ancak bu, göç karşıtı tutumların sertleştiği Avrupa'da siyasi olarak patlayıcı olabilir.

Abdullah Teymur
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Son Dakika Dünya Türkiye ile Göç Anlaşması Arayışı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile Göç Anlaşması Arayışı - Son Dakika
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